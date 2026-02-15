Cartas

El ‘charco-lago’ de La Sabana y la amenaza del dengue

Resulta un foco ideal para la proliferación del zancudo del dengue; es un auténtico criadero a la vista de todos

Por Redacción de La Nación

Es preocupante el “charco” de La Sabana en San José (antes, lago) porque se ha convertido en foco ideal para la proliferación del zancudo del dengue. Es contradictorio que Costa Rica afirme combatir seriamente esta enfermedad, mientras se permite la existencia de estos criaderos a la vista de todos.








