El ‘charco-lago’ de La Sabana y la amenaza del dengue

Es preocupante el “charco” de La Sabana en San José (antes, lago) porque se ha convertido en foco ideal para la proliferación del zancudo del dengue. Es contradictorio que Costa Rica afirme combatir seriamente esta enfermedad, mientras se permite la existencia de estos criaderos a la vista de todos.

Ese “charco-lago” permanente de agua representa un riesgo para la salud pública y evidencia una falta de mantenimiento y de prevención básica. A esto se suma la ausencia de la iluminación, que ha sido anunciada y prometida en múltiples ocasiones para un espacio que debería ser seguro para todas las personas.

La Sabana es un lugar emblemático y concurrido; su descuido no solo afecta la imagen de la ciudad, sino que pone en riesgo la salud y seguridad de quienes lo visitan. Se requieren acciones inmediatas.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

Estupenda iniciativa

Aunque la Municipalidad de San José no es la que me corresponde, quiero felicitarla y espero que los demás gobiernos locales emulen su acto de exonerar a los adultos mayores en estado de pobreza. A esos abuelos y abuelas que muchas veces tienen que echarse encima a hijos y nietos. Adultos mayores con un salario mínimo o incluso menos que eso.

Felicito al Concejo Municipal por ponerse una mano en el corazón. No es posible abandonar a los viejos después de que lo dieron todo en sus vidas. Por eso, pido a las demás municipalidades copiar esta buena y piadosa práctica.

Insto también al comercio a dar regalías a los adultos mayores en sus compras, cosa que algunos negocios ya hacen. Se podría elaborar un carné para adultos mayores en condición de pobreza para que accedan a rebajas en sus compras. Iniciativas como esta escasearon en los planes de gobierno de los partidos políticos en la pasada elección.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes Oca

Queja contra Emma

El 4 de febrero, pagué para cancelar una cuenta con la entidad Emma, pero el pago fue debitado dos veces. Mi banco exige una constancia de Emma para devolver el monto cobrado de más, pero la entidad se niega a emitirla y traslada la responsabilidad al banco. Además, he escrito tres veces a su chat de WhatsApp sin recibir respuesta. Errores como este y la falta total de atención al cliente merecen ser visibilizados.

Angie Stephanie Castro Murillo, San Pedro de Poás, Alajuela

Gestión del ministro Sánchez

Deseo felicitar al señor ministro de Educación por la cantidad de cambios y nuevos lineamientos en relación con los uniformes y los programas de estudio. Eran muy necesarios hace muchos años. A ver si así nuestra educación resurge y los costarricenses volvemos a ser un pueblo educado.

Elisa María Silva Azofeifa, profesora pensionada

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.