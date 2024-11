El caso de la rapadora defectuosa

Mi carta va dirigida a quien defienda al consumidor, dado que compré una rapadora de cabello en la tienda Siman de Múltiplaza en Curridabat, en promoción, pero lastimosamente cuando llegué a casa y me dispuse a cortarle el cabello a mi hermano, noté que la rapadora sonaba muy fuerte y vibraba excesivamente. Regresé a la tienda para solicitar el cambio, pero argumentan que, por ser un aparato personal, no lo cambian y solo lo envían al taller. ¿Por qué, si no pasaron ni dos días desde la compra? ¿Qué pasa con mis derechos como consumidor? Ya han transcurrido más de 10 días sin una solución satisfactoria.

