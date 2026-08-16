El cajero automático más ‘tortuga’ del país

Los cajeros automáticos del Banco Nacional son marca “tortuga” en general, pero uno de la sucursal ubicada frente al costado este de la Embajada de Estados Unidos, en Pavas, se lleva todos los honores. Usted introduce la tarjeta, puede irse a tomar café y, a su regreso, apenas está iniciando el procedimiento. Esto provoca largas filas de espera. Creo que es hora de reponerlo para mejorar la atención.

Hernán Solera Salas, la Uruca

Cambios en ‘Pasatiempos’

Agradezco a “Cartas a la columna” por publicar la opinión de Alexis Chaves Castro, quien lamenta la desaparición del espacio “Sabía qué” en la sección “Viva” de La Nación. Comparto su pensamiento, ya que, en un espacio pequeño, se brindaba información atractiva y no siempre conocida. Pensé muchas veces que sería útil recortarlos y coleccionarlos, para luego entregarlos a algún centro educativo. También agradezco que el Sudoku haya recuperado su tamaño anterior, con mayor espacio en cada cuadro.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Erosión democrática

En mi artículo de marzo de 2025, “Asalto al Estado de derecho”, dije que Rodrigo Chaves y algunos de quienes lo siguen son enemigos de la democracia. Iniciada la administración Fernández, esa afirmación se confirma. En otro artículo, en setiembre de 2024, “Ignorancia deliberada para la manipulación”, advertí sobre la erosión sistemática de nuestra democracia impulsada por Chaves, dedicado a derribar los contrapesos institucionales como parte de su agenda populista.

La seguidilla de incongruencias, disparates, sandeces, falta de elegancia y dignidad de la presidenta, así como de las diputaciones oficialistas, es un espectáculo bochornoso que denigra a nuestra patria, una de las democracias más admiradas del mundo.

Está claro el propósito de Chaves: ser superministro, controlar la gestión política del gobierno y el manejo hacendario por medio de subalternos, controlar la inteligencia del Estado y disponer de una escolta que no le corresponde, pero que le facilita la flexibilidad y el tiempo para trabajar en su plan que, al parecer, consiste en concentrar el poder indefinidamente, con el consejo de Bukele y a la sombra de Trump.

Cecilia Cortés Quirós, Escazú

Falta de transparencia de Telecable

Expreso mi profunda molestia con TeleCable Costa Rica: al contratar televisión adicional durante el Mundial, no se me dijo que esto dejaría sin efecto mi contrato anterior de solo Internet y me obligaría a pasar a un plan más caro en caso de quitar la televisión. La falta de transparencia es inaceptable. Más que el costo, preocupa la ética y falta de transparencia con que esta compañía trata a sus clientes.

David Rodríguez Berrón, San Antonio de Escazú

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