Cartas

El cajero automático más ‘tortuga’ del país

Usted introduce la tarjeta, puede irse a tomar café y, a su regreso, apenas está iniciando el procedimiento

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Por Lectores de La Nación

Los cajeros automáticos del Banco Nacional son marca “tortuga” en general, pero uno de la sucursal ubicada frente al costado este de la Embajada de Estados Unidos, en Pavas, se lleva todos los honores. Usted introduce la tarjeta, puede irse a tomar café y, a su regreso, apenas está iniciando el procedimiento. Esto provoca largas filas de espera. Creo que es hora de reponerlo para mejorar la atención.








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