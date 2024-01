El bulevar de la Fórmula 1

La avenida 3A, desde la calle 68 hasta la 118, en el bulevar de Rohrmoser, es una pista de carreras ilegales de alta velocidad de 5 a 8 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche.

Los conductores informales de transporte público que conducen de Pavas hacia San José, y viceversa, no tienen el menor cuidado en adelantar a grandes velocidades, tanto por la izquierda como por la derecha o en curvas, irrespetan las señales de tránsito, se colocan de primeros en la fila sin importar el orden de los que nos detenemos en el alto.

Lo mismo que los motociclistas y conductores privados sin la mínima educación vial. El común denominador es que si uno les señala la falta y el descuido hacen gestos obscenos o insultan.

Quisiera que la Dirección General de Tránsito supervise el bulevar en las horas indicadas, y nos ayude a conducir con más tranquilidad y cuando caminamos por los parques.

Juan Enrique Muñoz Giró, Rohrmoser

Solicitud de revisión

En febrero del 2022, pagué la cuota del Seguro Social de mi empleada doméstica con un mes y un día de retraso, razón por la cual los abogados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) me están cobrando ¢106.000 por unos servicios médicos que le brindaron.

He apelado varias veces sin resultados positivos. Cuando anunciaron por la prensa la prescripción de las deudas, me alegré, pero me dijeron que beneficia a los morosos del 14 de diciembre del 2021 hacia atrás. ¿Qué multas paga la CCSS a los asegurados cuando nos atienden con un día, una semana, un mes o un año de demora? ¿Cuál es la razón de poner una fecha a la reforma? Considero extremadamente injusto el cobro de los servicios médicos en el caso mencionado y solicito la anulación de la factura o la prescripción.

Gaby Dolz Wiedner, San José

¡Basta de predicciones!

¿Cuántos homicidios se cometerán este año? ¿Sucederá el apocalipsis climático? ¿Cuántos empleos se crearán (o perderán, según a quien se le pregunte)?

A veces, a quienes se les pide hacer predicciones suelen recurrir a lo que algunos críticos denominan el sueño de Laplace: el prejuicio de creer que una actividad humana es científica solo si es predictiva.

Para los padres de la ciencia, de Aristóteles a Mandelbrot, esta corresponde a una descripción del mundo. Para ellos, la teleología, es decir, pseudociencia que se rige por finalidades, por “profecías por cumplir”, es tan ridícula como irrealizable, dado que el mundo, en su conjunto, es un ser que “se va haciendo a cada instante”. Es decir, la naturaleza es una majestuosa y maravillosa obra que surge a partir de la necesidad de “reciclar cadáveres”.

Pero la no predictibilidad no significa que debamos ser irresponsables imprevisores. El futuro es incierto, lo sabemos todos, pero en la época del big data contar con muchos datos no es sinónimo de saber lo que pasará.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

SAFI del BCR

Es increíble que quienes invertimos en la SAFI del Banco de Costa Rica (BCR) veamos derrumbarse nuestros ahorros debido a la ineptitud de quienes lo administran, a vista y paciencia de las altas autoridades del BCR, la Sugeval como ente supervisor y la Fiscalía como responsable de investigar los múltiples hechos supuestamente irregulares que hemos informado los ahorrantes durante casi dos años.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Playa sucia

El sábado 6 de enero, muy ilusionados, fuimos a la playa Iguanita, en Liberia, para ver el atardecer, y nos topamos con montañas de basura por todas partes y gente con tiendas de acampar hechizas e inodoros portátiles que despedían olores pestilentes.

Fue una escena triste ver personas adentrarse en la naturaleza para hacer sus necesidades. Es necesario que las autoridades tomen medidas en favor del medioambiente, ya que nuestras playas son la cara del turismo internacional.

Lilliam Morice Obando, Heredia

