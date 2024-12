El BCR no asume su responsabilidad

Fui víctima de un fraude por ¢500.000 el 28 de noviembre a través de una página que imitaba al Banco de Costa Rica (BCR). Aunque lo denuncié de inmediato y presenté pruebas (nombre, número de teléfono y cuenta del destinatario), el BCR se niega a reconocer su responsabilidad y a tomar medidas para recuperar mi dinero. ¿Cómo es posible que los clientes deban asumir el riesgo mientras los delincuentes utilizan cuentas activas en bancos nacionales? En mi caso, el destinatario del Sinpe que aparece en mi cuenta del BCR tiene su cuenta en el Banco Nacional. Es increíble que, en pleno siglo XXI, los bancos no dispongan de un sistema que bloquee de inmediato la transferencia o permita un rastreo interbancario eficiente. Solicito a las autoridades que actúen.

Maleni Gómez Roldán, Escazú

Ofertas condicionadas

Farmacia La Bomba ofrece la acumulación de puntos por cada compra. Al principio, promete mil opciones de canje, pero, en la práctica, solo beneficia a sus socios comerciales: una óptica y un laboratorio. El MEIC debería revisar esta situación.

Erich Francisco Picado Argüello, Alajuela

ROP y aguinaldo

Si el ROP es un fondo que complementa la pensión básica y el respectivo aguinaldo, ¿por qué no se nos paga también un aguinaldo por la proporción correspondiente? Considero que sería una forma justa de reembolsarnos nuestro dinero. Si todo es creado y modificado por ley, bastaría someterlo al criterio de la Asamblea Legislativa. Es una propuesta válida para que un diputado o un grupo de diputados, conscientes de las necesidades de los pensionados, promueva este y otros beneficios para quienes forjamos, con muchos años de trabajo, el presente del país.

Lorena Campos Rodríguez, Heredia

Moción sin respuesta

Presenté una moción, respaldada por numerosas firmas de vecinos, con el objetivo de regular la venta y el uso de pólvora sonora en Santa Bárbara de Heredia. La propuesta tiene como fin proteger la integridad física y psicológica de los habitantes del cantón, preservar el bienestar animal y del medioambiente, así como reducir los riesgos asociados a los materiales explosivos. Entregué la moción el 10 de junio y no he recibido respuesta de la comisión municipal.

Edwin Núñez Alfaro, Heredia

Sistema de pagos de Conape

Durante los últimos dos meses, las plataformas de pago en línea de Conape han presentado fallas constantes, lo que me ha impedido abonar la mensualidad. Además, la falta de información actualizada sobre esta situación genera incertidumbre. No se ofrecen soluciones viables; por ejemplo, los pagos en el BCR ya no están activados, y se nos obliga a acudir personalmente a las oficinas centrales en horarios laborales, donde enfrentamos largas filas. Exijo una pronta solución al problema, así como una comunicación clara que permita realizar los pagos a tiempo y sin complicaciones.

Silvia L. Gómez Murillo, San José

Calentamiento global

La contaminación es solo un síntoma; la raíz del problema es la desigualdad. Una mayoría frustrada y resentida nunca estará motivada para colaborar; al contrario, estará inclinada a destruir.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Error del BN

El 27 de setiembre, el Banco Nacional canceló por error mi tarjeta de crédito, y el 17 de octubre me cobraron más de ¢20.000 por la reposición. Aunque el Banco reconoció su falla y me aseguró que me devolverían el dinero, sigo esperando la devolución del monto cobrado injustamente. Este retraso demuestra una falta de responsabilidad y deja mucho que desear del servicio. Es inaceptable que los clientes debamos asumir las consecuencias de errores internos y que la solución tarde tanto.

Marco Vinicio Porras Delgadillo, Desamparados

