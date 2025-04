El BCR desea convertirse en el banco enemigo de los adultos mayores

En mi condición de cliente, estoy disconforme y asombrado por las erróneas decisiones que, en los últimos años, ha venido tomando el Banco de Costa Rica, tal como fue el cierre de sucursales en lugares estratégicos y apropiados. Y ahora, para culminar sus errores, sin previo anuncio público, toma la dictatorial decisión de no permitir a sus clientes realizar por computadora las transferencias de pagos Sinpe a cuentas de personas clientes del propio BCR o de otros bancos. Solamente se admiten ahora transferencias mediante la aplicación respectiva en teléfonos celulares. Esta determinación perjudica grandemente a muchas personas adultas mayores que veníamos haciendo pagos por medio de computadora por mayor facilidad y seguridad, máxime al tener un usuario individual bien personalizado, a petición del Banco.

Todo parece indicar que el Banco de Costa Rica, con estas nocivas determinaciones, desea convertirse en el banco enemigo de los adultos mayores. Y el broche de oro es su descortés indiferencia, porque los clientes nos quejamos y la institución sigue sumida en el mayor silencio eterno.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Panamá y su Canal

Muy plantado, el presidente panameño había manifestado públicamente la posición de Panamá ante los abusos retóricos de Trump relacionados con la propiedad del Canal y la supuesta amenaza china en Panamá para la seguridad de Estados Unidos. Pero se oyó luego “la voz del amo”, en la persona del secretario de Defensa Hegseth para echar atrás tan digna posición: el presidente ha tenido que firmar un “memorial de entendimiento” de 22 puntos por el cual Panamá, aliado tradicional de Washington, ve menguada notoriamente su soberanía: tropas de EE. UU. cerca del Canal, intromisión en la administración financiera de este, retiro del país a su aspiración a ser parte de la Ruta china de la Seda, etc. y la amenaza siempre pendiente de Trump de que va a “recuperar” el Canal. ¿Vuelve la política del “gran garrote”... o es que nunca se fue?

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Trump en funeral

Aparte del dolor que nos produjo la partida de nuestro amado Francisco, nos dio mucha pena saber que al funeral asistió el actual presidente de EE. UU., quien, con sus actos, se ha convertido en la figura antítesis de lo que fue el líder de la Iglesia en su pontificado, tanto así que el Pontífice dijo una vez que a Trump no se le podía considerar cristiano. Bien habría hecho este personaje en no asistir y evitar que, con su presencia, un acto tan emotivo perdiera su relevancia y significado.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Autos eléctricos

En nuestro país, los autos eléctricos solo pueden ser usados con tranquilidad en las ciudades. Cuando se trata de viajes a sitios alejados, por ejemplo, entre Guanacaste y San José, o de la ciudad capital al Pacífico sur o al Caribe sur, solo provocan angustia. No solo porque no hay suficientes electrolineras a lo largo de las maltrechas carreteras, llenas de presas, sino porque, hay que rezar para encontrar cargadores que no hayan sido vandalizados o no estén siendo usados.

Como informó La Nación, “un cargador rápido puede llevar un vehículo del 20% al 80% de batería en unos 30 minutos. Uno semirrápido, con potencia de 21 kW, puede tardar tres horas para alcanzar el mismo porcentaje, y uno lento, de 7 kW, puede demorar entre seis y siete horas”.

Freddy Pacheco León, Heredia

Queja contra BN

Ingresé a la oficina del BN sucursal Tropicana de Alajuela a las 11:23 a. m. del lunes 21 de abril, con el fin de solucionar un problema con la app, la cual tengo instalada en el celular pero había dejado de funcionar. Antes de eso, había depositado en mi tarjeta de débito la suma de ¢10.000 para hacer algunos gastos de poca cuantía. Luego de casi una hora y media con la funcionaria, esta dijo que la app no me funcionaba porque no había pagado la anualidad de mi tarjeta, cuando nunca recibí aviso alguno de que debía hacer ese pago. Salí de la sucursal a almorzar algo y, para mi sorpresa, no pude pagar mis alimentos porque ahora mi tarjeta estaba bloqueada. Tuve que regresar a la sucursal para ver qué pasaba y me dijeron que el bloqueo se debía a la anualidad no pagada. Esto, pese a que la primera funcionaria me había dicho que mi tarjeta estaba perfectamente funcional. Pagué la anualidad, pero prometo no regresar al BN mientras pueda. Me pareció extorsivo y poco ético.

Roque G. Araya Jiménez, Alajuela

