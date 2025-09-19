Cartas

El alto timbre de voz de los niños les eleva el estrés a muchos perros

Este tipo de estímulos altera a los perros, y sus reacciones defensivas pueden manifestarse con gruñidos, intentos de morder y, en ciertos casos, agresiones directas

Por Redacción de La Nación

Es importante comprender que a los perros, en general, les agradan los niños, ya que suelen ser cariñosos, juguetones y protectores. Sin embargo, en determinados contextos, como un centro comercial u otros lugares ruidosos, los perros pueden ponerse muy nerviosos. Esto ocurre porque perciben los sonidos de manera más intensa que los seres humanos, lo que incrementa su nivel de estrés.








