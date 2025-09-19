El alto timbre de voz de los niños les eleva el estrés a muchos perros

Es importante comprender que a los perros, en general, les agradan los niños, ya que suelen ser cariñosos, juguetones y protectores. Sin embargo, en determinados contextos, como un centro comercial u otros lugares ruidosos, los perros pueden ponerse muy nerviosos. Esto ocurre porque perciben los sonidos de manera más intensa que los seres humanos, lo que incrementa su nivel de estrés.

El timbre de voz de los niños suele ser muy alto y, con frecuencia, se acompaña de gritos. Este tipo de estímulos altera a los perros, y sus reacciones defensivas pueden manifestarse con gruñidos, intentos de morder o, en algunos casos, agresiones directas. Por eso, algunos perros reaccionan de forma agresiva al paso de niños por las aceras o, incluso, dentro del hogar, puedan llegar a morder a un bebé.

El timbre alto y los movimientos bruscos de los niños pueden ser un detonante de ansiedad y miedo para los perros. Conocer esto permite prevenir situaciones de riesgo.

Alberto Acosta Porras, Escazú

Relleno sanitario

Aviso para los vecinos de Mata de Plátano y San Rafael de Montes De Oca: las municipalidades de San José y de Goicoechea están estudiando la posibilidad de hacer un centro de transferencia de residuos, planta de compostaje y relleno sanitario en una finca propiedad de la Municipalidad de San José, localizada 200 metros al noreste del seminario San Agustín, colindante con la calle La Estefana y ubicada en el cantón de Goicoechea. Dicho proyecto causaría grave daño ambiental, sobre todo al estar en una finca que ha sido calificada como corredor biológico, pulmón para Montes de Oca y Goicoechea. Además, el proyecto afectaría gravemente la salud de la población.

Carmen Barquero Hernández, San Rafael de Montes de Oca

Despidos en el INS

Escuché con asombro lo de los casi 150 despidos del INS, institución amada de nuestro país. En mi casa, somos clientes del INS en todo lo que se pueda asegurar.

Pero cuesta creer la forma en que se despidió a sus funcionarios. Según sé, en algunos casos, les dieron cinco minutos para recoger todo, y muchos de los despedidos no están en edad de conseguir fácilmente otro trabajo. La mayoría tenía experiencia acumulada de años. Incluso, despidieron a funcionarios con fueros sindicales respaldados por convenios internacionales.

Esa no es la Costa Rica que conocemos. Espero la justicia les devuelva sus derechos a los cientos de ciudadanos despedidos de forma tan atropellada.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Hackeo de WhatsApp

Me llamaron supuestamente de la casa matriz de WhatsApp en Oregon, Estados Unidos, del número +15034427089, para avisarme que otro telefono estaba utilizando mi WhatsApp. Les dije que apagaran el 00 iPhone, que no era mío, y lo que apagaron fue mi teléfono. A partir de entonces, han estado contactando a mis conocidos ofreciéndoles dólares baratos e instándolos a crear un grupo. Escribí a la sede de WhatsApp, para pedirles la suspensión inmediata del servicio y me respondieron que me habían enviado un código a mi número, que ahora tienen los ladrones. Estoy yendo al ICE para solicitar personalmente el cambio de mi número telefónico. No se puede uno entender con computadoras.

Miguel Sobrado Chaves, Santa María de Dota

