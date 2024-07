Educación financiera es responsabilidad de los bancos

En relación con la noticia publicada en este medio acerca del aumento de los préstamos en dólares, es importante no generalizar. Hay quienes se endeudan en dólares con conocimiento del riesgo y de sus capacidades financieras. Sin embargo, también existe un alto porcentaje que lo hace debido a la ausencia de educación financiera, lo cual se suma a la voracidad de algunos bancos que no brindan la asesoría financiera necesaria, la cual debería reconocerse ya como un derecho del cliente.

Los bancos alegan que el cliente leyó, comprendió y se asesoró sobre “la letra chiquitita” de los contratos. Sin embargo, por ética y responsabilidad social, los bancos y las entidades financieras deberían presentar al cliente un análisis de estrés o capacidad financiera que evalúe sus riesgos y que el cliente firme como parte del proceso antes de otorgarle el préstamo.

Fabricio Chavarría Bolaños, San José

Pago de impuestos

Las sociedades anónimas dedicadas a las rentas de su capital inmobiliario y que declaran con el formulario D-125 no presentan el D-101. Por eso, Tributación no tiene los insumos necesarios para brindar el dato sobre cuánto deben pagar por timbre de educación y cultura mediante plataformas virtuales bancarias. Por medio de mecanismos muy difíciles de instalar, se genera el recibo D-101 y luego se lleva personalmente a los bancos.

Esto causa morosidad, pero no aparece en la consulta de situación tributaria y tampoco Tributación le da seguimiento ni control. Mi sugerencia es que el Ministerio active una forma de pago en el ATV o en los bancos para digitar y pagar, y así facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones bajo su responsabilidad y sujeto a verificación posterior.

Luis Carlos Cordero Solórzano, Curridabat

Lotería en línea

Si bien la JPS ha hecho un esfuerzo por poner a la venta la lotería en línea, debe garantizar las mismas posibilidades que la compra del producto en forma presencial. Para efectos de prueba, en diversos sorteos solo ha permitido adquirir una o dos fracciones; en otros, lo mismo o el entero, pero no tres o más. Si ha sido programado así, no es correcto; si es que no han revisado el sistema, es necesario hacerlo. La idea del sistema es que tengamos igualdad, como si compráramos en los puestos.

Germán Guerra Vargas, San José

El AyA tras que debe, cobra

A pesar de sufrir la contaminación del agua en Tibás e interrupciones de hasta 12 horas diarias, Acueductos y Alcantarillados (AyA) no emitió los recibos de febrero a junio oportunamente; los sacaron juntos con fechas de pago cercanas. Febrero y marzo fueron los meses de mayor afectación, y aun así, las facturas llegaron por el doble de lo usual.

Escribí a la Contraloría de Servicios (REP.CS 2388 2024) y trasladaron mi queja a un inspector, quien, luego de revisar el medidor en la acera, dijo que no había problema alguno (orden de servicio 48975806). Se nos indicó que los recibos estaban en estudio; sin embargo, nunca respondieron y lo que sí hicieron fue enviarme correos indicando que el cobro vencía y que si no pagaba procederían a suspender el servicio.

Isabel Cristina Solís Solano, Tibás

Telenoticiarios

Es una pena que algunas televisoras eliminen noticiarios en la franja de 6 a 7 p. m., sobre todo pensando en las personas adultas y adultas mayores, quienes somos los que vemos las noticias y escogemos este horario por razones obvias. Los adolescentes y jóvenes casi no ven noticias, prefieren las redes sociales y los celulares. Las televisoras optan por otro tipo de programación, menos exigente o de origen foráneo.

El acabose de esta privación es el Canal 13, que tiene el noticiario los sábados y domingos de 6 a 6:30 p. m., media hora solamente, con un pésimo reportaje, donde se dan el lujo de recortar el tiempo con noticias diferidas, a veces de relleno y poco relevantes, sin reporteros que trasmitan en directo. Tampoco colocan la hora. En fin, un completo menosprecio al televidente.

El reciente remezón en algunas televisoras debería servir para que haya cambios en la programación, de manera que contribuyan a la mejor información, la cultura, el aprendizaje, la realidad, el civismo, la recreación, la familia y la democracia.

José Rugama Hernández, San José

