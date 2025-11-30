Ebáis de Moravia solo recibe recetas de medicamentos hasta las 2 p. m. y nadie sabe por qué

Tal y como sucedió no hace mucho, los tiempos de atención de la Farmacia del Ebáis de Moravia se deterioran; ahora restringen las horas de atención a los usuarios sin explicación alguna. Resulta que solo reciben las recetas antes de las 2 p. m. (¡sí, las dos de la tarde!). Y no es porque empiezan a atender a las 6 a. m., porque en el sitio web de este Ebáis sigue apareciendo su horario y dice claramente que es de 7 a. m. a 4 p. m. Tampoco es porque no hay personal, pues después de esa hora siguen entregando medicamentos. Este horario antojadizo impide que, si no puedo ir antes de las 2 p. m. por razones de trabajo o de estudio, deba hacer malabares o pedir permisos para llegar a tiempo. Y lo peor es que las filas se empeoran en esas pocas horas de recibo de recetas.

¡Por favor corrijan! Respeten el horario anunciado para recibo de recetas y entrega de medicamentos.

Hugo Alvarado Gutiérrez, San Vicente de Moravia

Tras quedar fuera del Mundial...

Es de consenso nacional que la Selección Nacional de Fútbol sufrió un fracaso total rumbo al Mundial 2026. Pero quiero detenerme a repasar hechos que llaman la atención: cómo un entrenador que supuestamente tiene experiencia improvisó una alineación contra Haití después de tener la selección a cargo 11 meses, desde enero de 2025. No convocó a varios jugadores, entre ellos Warren Madrigal, Antony Hernández, Guillermo Villalobos, Creichel Pérez, quienes cumplieron una función satisfactoria. Por otro lado convocó a jugadores como Joel Campbell, Celso Borges, Kendall Waston, Kevin Chamorro y Kenneth Vargas, que no participaron el proceso pero fueron llamados a última hora para ver si salvaba su papelón de entrenador.

Esto deja grandes interrogantes: ¿será que la prensa lo indujo a tal decisión o será que los altos mandos de la Federación se lo exigieron? Y no basta con que el entrenador dijera “Yo asumo toda la responsabilidad”, ¿y qué? ¿Quién nos va a reembolsar los miles de dólares que dejan de percibir las entidades deportivas y los millones que perderá el comercio?

Igual responsabilidad recae sobre la Federación Costarricense de Fútbol que no tuvo la capacidad para tomar medidas pertinentes y oportunas.

Abilio Gerardo Hidalgo Alfaro, Santo Domingo de Heredia

¡Despertemos!

¡Mucho ojo, costarricenses! Los negacionistas y relativistas de la ley, que se arrogan la idea de que todo depende de la interpretación y sostienen que la verdad no existe, lo único que buscan es endilgarnos silenciosamente “su idea de verdad”; para luego darnos palo en la cabeza con ella.

Francisco Barrientos B., Coronado

Contra el machismo

El pasado 25N fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una seria lacra social presente en la sociedad costarricense. El gobierno es responsable al fomentar discursos misóginos; al ser el mandatario un acosador denunciado, da legitimidad al tipo de hombre que abunda en este país: el agresor y violento.

Lo he vivido en mi propia familia, mi padre era un abusador: un cobarde prófugo de la justicia. Dicha problemática se traduce en 539 femicidios desde 2007, de acuerdo con el Poder Judicial, y a esto se suma la plétora de llamadas al 911 por violencia doméstica. Quiero recordar también a las personas trans, olvidadas por la sociedad. Invito a los hombres a que se pronuncien y sensibilicen contra el machismo, y a que no se avergüencen por llevar terapia o ayudar en el trabajo doméstico. Sean aliados en la justa lucha contra el patriarcado.

Juan Pablo Colindres Gaitán, Guápiles, Pococí