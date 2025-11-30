Cartas

Ebáis de Moravia solo recibe recetas de medicamentos hasta las 2 p. m. y nadie sabe por qué

En el sitio web de este Ebáis sigue apareciendo su horario y dice claramente que es de 7 a. m. a 4 p. m.

Por Redacción de La Nación

Tal y como sucedió no hace mucho, los tiempos de atención de la Farmacia del Ebáis de Moravia se deterioran; ahora restringen las horas de atención a los usuarios sin explicación alguna. Resulta que solo reciben las recetas antes de las 2 p. m. (¡sí, las dos de la tarde!). Y no es porque empiezan a atender a las 6 a. m., porque en el sitio web de este Ebáis sigue apareciendo su horario y dice claramente que es de 7 a. m. a 4 p. m. Tampoco es porque no hay personal, pues después de esa hora siguen entregando medicamentos. Este horario antojadizo impide que, si no puedo ir antes de las 2 p. m. por razones de trabajo o de estudio, deba hacer malabares o pedir permisos para llegar a tiempo. Y lo peor es que las filas se empeoran en esas pocas horas de recibo de recetas.








