Dudas sobre el PANI

Sobre los hechos recientes que involucran al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), me pregunto si el empleado público cumple con sus funciones o es el sistema el que protege la mala gestión cuando se tiene una plaza fija.

Enfrentamos una realidad: el funcionario entra en una zona de confort cuando la plaza no peligra por rendimiento. Es difícil que los legisladores entiendan que hay deficiencias en la gestión pública que en una empresa privada costaría el despido. Igual pasa en salud, seguridad, educación. No vamos a obtener resultados distintos procediendo siempre de la misma forma.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Adultos mayores Copiado!

Los adultos de la tercera edad tenemos derecho a no pagar el transporte público, que de público no tiene nada porque es privado y se beneficia de subsidios del Estado.

Las empresas de transporte que cubren las rutas en La Unión de Cartago (Transplusa, Lumaca y Montúfar), cuando somos muchos adultos mayores, dicen que “se les llenó el bus del kínder”, no se detienen en las paradas cuando me ven o se molestan si tardo en sentarme, y a Lumaca debo pagarle la mitad del pasaje.

Deben capacitar a los choferes en el trato a los adultos mayores y hacer valer el derecho. Hay instituciones que son financiadas para atender a esta población, pero no actúan.

Óscar Leiva Cerrato, La Unión

Licencias Copiado!

Fui a la sucursal del Banco de Costa Rica (BCR) en Puntarenas centro, donde vivo, para aprovechar el espacio preferente entre las 9 y las 9:30 a. m., para pedir una cita con el fin de renovar mi licencia. Me habían indicado que solo ahí se gestionaba, pero, por el contrario, en las oficinas me explicaron que debía efectuar el trámite por medios virtuales.

Quedé perplejo, debo ir a Paso Canoas el 23 de mayo porque es la única fecha posible, pues en otras provincias no había espacio, o si lo había era para fechas más distantes y en oficinas lejos de Puntarenas centro.

Es frustrante tratar de tener el documento vigente. No puede ser que solo una institución pública realice el trámite; se deben ampliar las opciones. Todavía más indignante fue que a las 9:30 enviaron a una persona de seguridad para invitarme a salir del edificio, con el argumento de que no debía permanecer ahí, y punto.

Wilber Sosa Esquivel, Puntarenas

Prensa del Banco Popular Copiado!

Llevo dos días tratando de comunicarme con el Departamento de Prensa del Banco Popular y nadie contesta el teléfono.

Erich Picado Argüello, Alajuela

Empleados y patronos Copiado!

Costa Rica es respetuosa de los derechos humanos y por ello tenemos el Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, la CCSS, etc.

Muchos costarricenses y otros habitantes en el país no son los mismos, se crearon sindicatos y otros que se aprovechan de estos derechos. ¿Quién defiende a los patronos?

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Sala VIP Copiado!

Por una duda sobre un beneficio al usar las tarjetas de Credomatic en las salas VIP del aeropuerto, me dieron cinco respuestas diferentes. Al final, no sé cuál es la correcta.

Alejandra Víquez Rockbrand, Cartago

Bolsa de Valores Copiado!

Con el nombramiento de Rodrigo Bolaños presidente de la Bolsa Nacional de Valores, espero recobrar la confianza en los asesores para realizar mis inversiones, y no me suceda lo que con el BCR SAFI, porque fue en la Bolsa donde me recomendaban ese fondo por su solidez, pero está endeudado y los rendimientos son los más bajos del mercado.

Fue un golpe duro para quienes confiamos en una entidad de gran trayectoria, pero hemos tenido que acudir a la Sugeval y al Ministerio Público para que investiguen.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Cartas por WhatsApp Copiado!

