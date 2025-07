Dota cumple 100 años

La comunidad de Dota se encuentra de manteles largos este mes. Cumple su centenario de existencia como el cantón número 17 de la provincia de San José.

Quienes tenemos familia política y grandes amigos en Santa María, su distrito primero, no podemos dejar de lado tan magna celebración. También el abrazo para los habitantes de sus otros dos distritos: Jardín y Copey.

Resulta casi imposible pasar por alto detalles de esa tierra, como sus microclimas, sus productos agrícolas, sus montañas, sus personajes, su coqueta iglesia, su lindo parque, su quiosco, sus negocios, sus cafetales, sus caminos, sus casas, sus rincones verdes, sus ríos, el calor de su gente, su histórica escuela, sus veredas, sus profesionales en diversas ramas, su historia, sus agricultores...

También destacan sus noches de luna, sus amaneceres, su cielo celeste, sus momentos con fría niebla, su orgulloso café gourmet, sus tours turísticos, su tope, sus turnos, sus lluvias, su sano verdor, sus políticos, su paz y tranquilidad, sus reuniones familiares y de amigos, sus deliciosas recetas autóctonas y, en general, sus habitantes.

Felicidades a la centenaria Dota. Costa Rica entera te saluda.

Daniel Madrigal Sojo, Goicoechea

Educar contra el narco

El Ministerio de Educación Pública debe actuar ya, sin excusas. En los 4.600 centros educativos de Costa Rica debe ponerse en marcha un programa obligatorio, con lecciones claras y directas sobre las drogas, sus riesgos y cómo resistir la presión del narcotráfico. Cada estudiante, desde primaria hasta secundaria, tiene derecho a esta protección fundamental.

El narcotráfico no es un problema lejano; se infiltra en nuestras escuelas, barrios y redes sociales, buscando a nuestros jóvenes, con engaños y promesas falsas. No podemos esperar que solo el Estado actúe. La familia es la primera línea de defensa: educar con amor, ejemplo y valores sólidos es la clave para que nuestros hijos no caigan en sus redes.

José Joaquín Chaverri Sievert, San José

Exceso de cables

Expreso mi profunda preocupación por la creciente saturación de los postes del tendido eléctrico en la Gran Área Metropolitana, provocada en gran parte por la instalación desordenada y excesiva de cables por parte de las empresas de televisión por cable y telecomunicaciones (servicio de Internet).

Día con día, es más evidente el deterioro visual y estructural de estos postes, muchos de los cuales presentan una carga que supera con creces lo razonable y seguro. A esto se suma el abandono de cableado obsoleto o sin uso, que permanece colgado sin control ni mantenimiento alguno, lo que representa no solo una afectación estética, sino también un riesgo potencial para la seguridad de peatones, vehículos y viviendas cercanas.

La ciudadanía no debe continuar siendo rehén del desorden y la contaminación visual que generan estas prácticas. Es hora de devolverles dignidad a nuestras calles y seguridad a nuestras comunidades.

Guillermo Rivero González, Desamparados

Respuesta del BN

La contralora de servicios, Alejandra Chinchilla, conversó y le ofreció disculpas al señor José Joaquín Arguedas (“Cartas a la columna”, 8-7-25) por la experiencia vivida con el manejo de la fila preferencial, pues no existe disposición que impida a los adultos mayores optar por ambas filas. Las gerentes de las agencias mencionadas también presentarán las disculpas por escrito. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la atención preferencial que merecen nuestros adultos mayores.

Manuel Avendaño, jefe de Comunicación y Reputación del BN

