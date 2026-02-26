Cartas

Dos horas y media del centro de San José a Escazú

El caos vial no solo afecta la productividad, sino también la calidad de vida de quienes transitan todos los días por estas rutas

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Indigna que el martes 17 de febrero, el trayecto del centro de San José a Escazú tomara cerca de dos horas y media. Esta situación es inaceptable y refleja el colapso vial que se vive a diario.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.