Dos horas y media del centro de San José a Escazú

Indigna que el martes 17 de febrero, el trayecto del centro de San José a Escazú tomara cerca de dos horas y media. Esta situación es inaceptable y refleja el colapso vial que se vive a diario.

No es posible que un país que se considera desarrollado tenga carreteras en estas condiciones. Ningún gobierno ha asumido con seriedad la mejora de la infraestructura vial ni ha creado soluciones con mayor capacidad y flujo para el crecimiento vehicular actual.

Se han copiado modelos de otros países para otros problemas, pero no para desarrollar una red vial eficiente, moderna y funcional. El caos vial no solo afecta la productividad, sino también la calidad de vida de quienes transitan todos los días por estas rutas. Urgen decisiones y acciones reales, no más excusas.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

Tierra de anarquía

Durante muchos años, nos hemos vanagloriado de nuestra patria como una de las democracias más longevas y estables de Latinoamérica. Al enterarnos de la frecuencia y brutalidad de los accidentes de tránsito, de la cifra de motociclistas fallecidos en percances viales, del irrespeto a las leyes que prohíben el ingreso de excursionistas a sitios peligrosos y del desdén con que el señor ministro de Seguridad enfrenta la situación en la mina Crucitas, siento que nuestra sociedad ha sido invadida por la anarquía.

Eduardo García Vargas, Ángeles de Atenas

Edificios desocupados en San José

Quiero compartir una ocurrencia. Se refiere a los edificios que están desocupados en San José. ¿Por qué no los convierten en lugares que la gente pueda alquilar para vivir? Me agradaría mucho si se pensara en esa posibilidad.

Luis Mesén Sandí, La Unión

El valor de un banco

Para calcular el valor de un banco y de cualquier negocio, lo típico es usar el modelo de flujos de caja descontados. Se proyectan los beneficios líquidos a un horizonte de 10 años, se suma una perpetuidad y se descuentan los flujos resultantes usando una tasa promedio del costo de capital para la industria en cuestión. Así de fácil. Si el asunto se politiza, ya son otros cien pesos, y el método en ese caso es el mismo que usaban los gamonales ganaderos para, con una mirada, estimar el peso de una vaca.

Glen Rodríguez Solís, Ulloa, Heredia

Clínica de Guácimo

Mi reconocimiento público a la Clínica de Guácimo, Limón, donde fui recibido tras el accidente que sufrí en días pasados. Agradezco al personal administrativo y médico, quienes me brindaron una excelente atención.

Johnny F. Jiménez Sibaja, Rohrmoser

