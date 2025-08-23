Cartas

¡Dos horas y media de Jacó al puente sobre el río Tárcoles!

Los arreglos en el puente son necesarios, pero la planificación fue pésima y el colapso vial que se está generando es de horror

Se iniciaron los arreglos en el puente sobre el río Tárcoles. Eso es bueno y necesario. Lo malo es la planificación. El día de inicio de las reparaciones, que empezó el paso regulado, las filas fueron interminables. Un martes, de Jacó al puente, duramos ¡dos horas y media! No puedo imaginar lo que pasará los fines de semana.








