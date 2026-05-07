He pasado casi dos horas haciendo fila en la terminal de Lumaca a las 5 a. m. para poder llegar a la universidad. La fila se extendía hasta la cuadra siguiente. De solo verla, supe que no llegaría a tiempo. Los buses llegaban, pero eran insuficientes para la cantidad de gente que esperaba. Se les veía la angustia por llegar tarde a sus trabajos o clases.

Durante los meses en que se suspendió el servicio del tren en Cartago (marzo y abril), miles dependieron casi exclusivamente de los buses de Lumaca, lo que dejó en evidencia una crisis en el transporte público: faltan unidades, los atrasos son constantes y hay falta de higiene en los buses. El problema no fue solo la suspensión del tren, sino la falta de preparación ante este tipo de situaciones.

Deben implementar un plan de contingencia real cuando se suspenda el tren, con un aumento de unidades en horas pico, mejor organización de filas y comunicación clara sobre tiempos de espera y horarios. El transporte público no debería ser una experiencia de frustración diaria.

Daniela Morales Varela, Oreamuno de Cartago

No se nos escucha igual

En mis dos años estudiando Derecho, he aprendido que no basta con tener buenas ideas; también importa quién las dice. Muchas veces, cuando una opinión viene de un hombre, se percibe como más válida, aunque sea exactamente la misma que ha dicho una mujer. No es falta de voz, es que todavía no se nos escucha igual. En espacios donde se supone que estamos formándonos como futuras abogadas, seguimos siendo vistas, primero, como simples mujeres.

Lo más irónico es lo que se espera de nosotras. Se nos exige cambiar el sistema, romper esquemas y demostrar excelencia en todo momento, mientras que a los hombres muchas veces solo se les pide cumplir con lo mínimo. Esta sigue siendo una sociedad que mide distinto según el género.

Alline Samantha Sánchez Escalante, San Rafael, Heredia

Futuro político

Tras el anuncio de la conformación del gabinete, Rodrigo Chaves queda blindado con inmunidad-impunidad como ministro. Pensaría que fue descartada la opción de nombrarlo canciller debido a las denuncias por acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial y su deficiente inglés. A cargo de dos ministerios (Hacienda y Presidencia), es esperable que continúe con sus promesas e insultos vulgares. Como sería un desastre negociando con las 26 diputaciones de oposición, pensaría que esa función se la dejará a quien ocupe el cargo de viceministro. Es inevitable temer que provocará desorden en un Consejo de Gobierno donde la mandataria verá muy limitado su poder.

Freddy Pacheco León, Heredia

Duplicación y tiempo perdido en la Caja

El domingo 22 de marzo sufrí una caída y debí ir a Emergencias de la Clínica de San Rafael de Heredia. Al llegar, tuve que esperar para dar mis datos y que tomaran signos vitales. Luego, siguió una espera de un par de horas más para la respectiva revisión médica. Me indicaron que debían realizarme rayos X y me refirieron al Área de Salud de Cubujuquí. Mi sorpresa fue que, al llegar, nuevamente tuve que hacer fila dos veces para lo mismo. Ya comprendo por qué están tan saturados los servicios de la CCSS.

Max Espinoza Rivera, San Rafael de Heredia

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