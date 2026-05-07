Cartas

Dos horas haciendo fila en la terminal de Lumaca

El transporte público no debería ser una experiencia de frustración diaria, pero mi angustia por llegar a tiempo a la universidad es inevitable

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Por Redacción de La Nación

He pasado casi dos horas haciendo fila en la terminal de Lumaca a las 5 a. m. para poder llegar a la universidad. La fila se extendía hasta la cuadra siguiente. De solo verla, supe que no llegaría a tiempo. Los buses llegaban, pero eran insuficientes para la cantidad de gente que esperaba. Se les veía la angustia por llegar tarde a sus trabajos o clases.








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