Dos días sin agua

El 25 de noviembre, el AyA nos comunicó la suspensión del servicio para el martes 26 de 7 a. m. a 5 p. m. en Santa Ana, Alajuelita, Escazú y Desamparados por mantenimiento. El miércoles, además del mantenimiento, la suspensión se debía a la reubicación de tuberías. Nos quejamos al AyA y nos informaron de que el servicio se reanudaría a las 10 a. m. paulatinamente. Pero no fue así; más bien siguieron las “suspensiones por complicación en reparaciones programadas en Puente de Mulas”. No soy ingeniera, pero la institución sabe de antemano lo que debe hacer. Se requiere planeación, divulgación veraz y completa, coordinación, etc. Lo que hicieron fue darnos la información con cuentagotas. ¿Por qué no darnos las fechas exactas para tomar previsiones? Eso vulnera el derecho a la información y el derecho al agua. Pedir que venga un camión cisterna resulta imposible.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌