Cartas

Dos adultas mayores sin agua y sin explicaciones, y AyA... cero prisa

Todos los pagos están al día y nadie en la entidad supo decirnos qué había ocurrido; emitieron una orden de servicio y, al parecer, se desentendieron

Por Redacción de La Nación

Deseamos manifestar nuestra absoluta inconformidad con Acueductos y Alcantarillados. El sábado 16 de agosto, el servicio de agua potable en nuestra casa, en urbanización Zorobaru (San Sebastián), fue suspendido estando todos los recibos pagados.








