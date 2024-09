¿Dónde guardar el dinero?

Una vieja canción de la Sonora Santanera tenía como personaje a Salomón, quien guardaba su mucho dinero debajo del colchón. Actualizando la narrativa a nuestra realidad, parece que la aparente fragilidad de la estrategia de Salomón, al exponerse a perder su dinero por un hurto o incendio, representa menos peligro y guarda más sabiduría que depositar su capital en instituciones bancarias, financieras y cooperativas, cuya vulnerabilidad y malos manejos están sobradamente demostrados.

Melvin E. Cavero Araya, Tibás

Otra postergación

Es incomprensible que la CCSS, el gobierno, la Asamblea Legislativa y otros nieguen a Cartago el derecho a la salud al no construir el urgentísimo hospital para dar atención a los miles de ciudadanos que pagan por un servicio obligatorio pero que no lo reciben. Pareciera que la maldición del muñeco enterrado se trasladó del estadio Fello Mesa al hospital. La salud de los cartagineses no parece importarles, ya que no se manifiestan ni exigen que se les respete y se les construya el mejor hospital de Centroamérica. Cartago vale demasiado para ser ignorado.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Nombre olvidado

Cuando trabajé en la oficina de Relaciones Públicas del Consejo Nacional de Producción en 1974, vi una placa en un pequeño pedestal en la que se leía “Aeropuerto de Limón Coronel Pablo L. Sidar”. Me llama la atención que hoy no se mencione cómo se llama ese aeropuerto y el porqué del homenaje al héroe mexicano. Supongo que la placa desapareció. Sidar fue un héroe de la aviación mexicana, a quien su gobierno le asignó un viaje de buena voluntad por Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Desafortunadamente, una tormenta derribó la nave de Sidar el 11 de mayo de 1930, y él murió junto a otro sobresaliente piloto, Carlos Manuel Benito Rovirosa Pérez. La tragedia produjo consternación en México.

Fernando Gutiérrez Coto, Cartago

Prestar atención

Es necesario prestar atención a la carta de Max Sittenfeld, del 21 de setiembre, quien, como especialista en suelos, se refirió a la calidad del terreno en que se construirá el hospital de Cartago. Sería muy lamentable ver a la gente de Cartago dentro de pocos años reubicando el centro médico por una mala decisión impregnada de política y burocracia.

Eduardo Rodríguez Rodríguez, San Francisco de Dos Ríos

Fraude informático

El 11 de julio fui víctima de fraude informático. Al intentar ingresar a mi cuenta, dio error, y el Banco de Costa Rica me informó por correo de que se estaba produciendo un movimiento sospechoso, por lo que la cuenta quedaba bloqueada y debía dirigirme al banco. Incluso me solicitaron hacer la denuncia en el OIJ, y así procedí.

A la fecha, la comunicación del banco ha sido escasa y solo dicen que la investigación tomará un mes más. Lamentablemente, el dinero fue sustraído directamente de mi cuenta, de un “sobre”, por lo que me confunde la razón de tanta investigación y, sobre todo, que me pidan respetar los plazos mientras el banco no cumple los suyos.

Rebeca Quesada Alonso, Cartago

Ver el presente

Actuar pensando en el pasado y en lo que otros han hecho bien o mal es no tener responsabilidad. Señor presidente, no se escude en lo malo que hicieron otros gobiernos. Usted prometió resolver los problemas, pero parece que está buscando excusas en su incapacidad y la de su equipo para incumplir sus promesas. Trabaje en resolver los problemas en la educación, la salud, la seguridad y la gobernabilidad.

Alberto Camero Rey, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Artículos de opinión

