Doña Laura, le dimos un voto de confianza, no un cheque en blanco

Cuando doña Laura fue elegida como la próxima presidenta de Costa Rica, recibió de los votantes un “voto de confianza”, que no debe confundirse con un “cheque en blanco”. Hay que recordar que, aparte de los fans del binomio Chaves-Fernández, también logró el voto de ciudadanos que en elecciones anteriores apoyaron a partidos tradicionales y ahora apostaron a la propuesta de continuidad/cambio.

Es de esperar que la futura presidenta gobierne con firmeza, con el diálogo como principal ingrediente. Y, sobre todo, que evite cualquier actuación o decisión autoritaria o antidemocrática.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Respuesta de BoxCorreos

En relación con la queja contra BoxCorreos, expuesta por el señor Rafael Barrantes en Cartas, informamos de que la situación fue atendida directamente con el cliente, quien ya cuenta con ambos envíos en su poder y manifestó su conformidad con la gestión realizada.

Respecto a la información visible en el sistema, aclaramos que el registro de “intento fallido de entrega” corresponde a una categoría operativa que puede obedecer a distintas condiciones propias del proceso de distribución y no exclusivamente a la ausencia del destinatario.

Dalia Urbina Ríos, directora de Servicio al Cliente

Por la paz en Líbano

Líbano es tierra de amistad con Costa Rica. Es querida por tantos costarricenses que vinieron de ese gran país, y también por su historia, su fe y pertenencia. En medio de las guerras, tenemos la responsabilidad de conservar y transmitir su esperanza por la paz. Quienes conocimos sus montañas y costas siempre recordaremos la cordialidad de su gente. Porque, aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, el espíritu del Líbano permanece firme en nuestro corazón.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

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