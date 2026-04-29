Cartas

Doña Laura, le dimos un voto de confianza, no un cheque en blanco

Es de esperar que la futura presidenta gobierne con firmeza, con el diálogo como principal ingrediente

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Por Redacción de La Nación

Cuando doña Laura fue elegida como la próxima presidenta de Costa Rica, recibió de los votantes un “voto de confianza”, que no debe confundirse con un “cheque en blanco”. Hay que recordar que, aparte de los fans del binomio Chaves-Fernández, también logró el voto de ciudadanos que en elecciones anteriores apoyaron a partidos tradicionales y ahora apostaron a la propuesta de continuidad/cambio.








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