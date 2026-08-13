Doña Laura: el pueblo no piensa que usted quiere ser dictadora. El pueblo pensante conoce sus capacidades y, como dijera un señor diputado, estamos seguros de que no aspira a eso. De quien tenemos temor (y con válidas razones) de que persiga dicho fin es de Rodrigo Chaves. Él mismo se lo dijo al pequeño grupo de seguidores que acude a sus actos públicos. Resulta denigrante que Fernández tenga que permitir esos desafueros de quien supuestamente es solo un ministro más. A menos que se trate, claro está, de quien realmente ostenta el poder.

José Fco. Bonilla Ureña, Curridabat

Eliminados los pasos elevados

Allá por marzo de 2020, se inauguraba el paso a desnivel de las Garantías Sociales sobre la vía de Circunvalación. A este se le incorporó una novedosa reforma: pasos peatonales elevados, una plataforma al nivel de la acera que obliga a los vehículos a reducir la velocidad, lo que protegía a los transeúntes. El MOPT decidió incorporar esta innovación en las futuras obras por construir.

Como caminante matutino, he observado a lo largo de estos años su efecto positivo sobre los conductores. Al tener prioridad de paso el peatón, noto cómo existe más respeto para el transeúnte. La excepción son los motociclistas y ciclistas, que creen que las leyes de tránsito solo son obligatorias para el resto de los mortales.

Montes de Oca cuenta con un gran número de adultos mayores que caminamos por sus transitadas vías. Las municipalidades tienen la obligación legal y administrativa de promover la inclusión, la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad. Pues, ¡sorpresa!: nuestra municipalidad tomó la decisión, hace unos meses, de eliminar los pasos elevados sobre las calles 65 y 67B, y los del parque Kennedy. Pensé que la alcaldía del cantón sería la primera en defender estas obras, no en destruirlas.

Carlos J. Rohrmoser Saravia, Montes de Oca

Desolador

Muy triste que haya personas que, por fanatismo unas y por ignorancia la mayoría, se dejen domesticar de tal forma que no puedan ver que están siendo convertidas en títeres de alguien cegado por las ansias de poder. Solo los ignorantes pueden gritar que sí a una dictadura. Si esta es tan buena y tan respetuosa de los derechos, aquí cerca tienen una: la de Ortega y Murillo. Podrían ir a vivirla en carne propia.

Mientras tanto, en nuestro país sigue el irrespeto a la división de poderes, al Estado de derecho, al Poder Judicial, a la Constitución, a la Contraloría. ¿Cómo ignorar la demostración de egoísmo de los oficialistas al permanecer sentados como estatuas ante el aplauso y reconocimiento a la gran labor del OIJ?

Y para rematar, los maestros y profesores –vitales para la educación de niños y jóvenes–, seguimos sin un aumento en casi 10 años.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

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