Cartas

Doña Laura: el pueblo no piensa que usted quiere ser dictadora

El pueblo pensante conoce sus capacidades y, como dijera un señor diputado, estamos seguros de que no aspira a eso

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Por Lectores de La Nación

Doña Laura: el pueblo no piensa que usted quiere ser dictadora. El pueblo pensante conoce sus capacidades y, como dijera un señor diputado, estamos seguros de que no aspira a eso. De quien tenemos temor (y con válidas razones) de que persiga dicho fin es de Rodrigo Chaves. Él mismo se lo dijo al pequeño grupo de seguidores que acude a sus actos públicos. Resulta denigrante que Fernández tenga que permitir esos desafueros de quien supuestamente es solo un ministro más. A menos que se trate, claro está, de quien realmente ostenta el poder.








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