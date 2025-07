Dólar bajó, pero peajes de la autopista nunca se ajustaron

Deseo expresar mi inconformidad respecto al monto actual de los peajes en la autopista. En su momento, se justificó un aumento en las tarifas debido al alza del dólar, argumento que, aunque discutible, fue aceptado por muchos usuarios bajo la premisa de que dicho ajuste era temporal y directamente relacionado con el tipo de cambio.

Sin embargo, ahora que el dólar ha bajado de forma considerable, ¿por qué el monto de los peajes no se ha ajustado en la misma proporción? Esto genera una percepción de arbitrariedad y falta de transparencia en la administración de las tarifas.

Como usuario frecuente de esta vía, considero que mantener los precios elevados sin una justificación clara afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y pone en duda el criterio con el que se manejan estos cobros.

Solicito respetuosamente una revisión del actual esquema tarifario y una explicación oficial sobre por qué no se ha reflejado la baja del dólar en el costo de los peajes, tal como se hizo cuando ocurrió el alza.

Guillermo Cavallini Sandoval, Pavas

Acoso de Tigo

Desde hace un año, recibo tres y hasta cuatro mensajes diarios de la empresa Tigo para que reanude un contrato que se terminó hace poco más de un año, con la venta del apartamento donde se encontraba el equipo, el cual fue devuelto en las oficinas de Playas del Coco.

Estoy hastiada de este acoso. Las dos últimas notas me dicen que si no pago la suma de ¢82.108 que adeudo, me mandarán a cobro judicial.

María Elena Lizano, Guayabos de Curridabat

Participación ciudadana

Las municipalidades no son percibidas como verdaderos gobiernos locales. Hasta el momento, la “participación ciudadana” es un mito, y muchas personas las asocian solamente con el pago de impuestos. En las últimas elecciones municipales, el abstencionismo alcanzó casi un 70 %.

Son poco conocidas algunas funciones del gobierno municipal; un ejemplo es el apoyo a la educación. El 10% de la recaudación de impuestos por Bienes inmuebles se convierte en una subvención a favor de las Juntas de Educación o Administrativas, para el mantenimiento de la planta física, material didáctico, y otros gastos de los centros educativos.

El alcalde de San José, Diego Miranda, intenta una mayor participación ciudadana con las “reuniones comunitarias de priorización de proyectos”. En ellas, los líderes de cada barrio presentan las necesidades y aspiraciones de su comunidad. Ojalá den soluciones al problema de la basura en el centro de San José, al deterioro rápido de los “baches” y que ningún “habitante de la calle“ quede sin atención.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Grave peligro

La forma en que la Proveeduría del Hospital Max Peralta, de Cartago, recibe los cilindros de gas representa una muy grave amenaza no solo para los que conducimos por ahí, sino también para todos los vecinos del citado lugar. El modo en que son transportados, la carencia de una carretilla adecuada para fijar estos elementos, así como otros aspectos de seguridad, sumado a las enormes presiones de envasado que estos poseen, hacen pensar en la magnitud de la catástrofe ante un eventual caída de alguno de estos.

¿Tendrá que suceder algún siniestro para que se tomen medidas? Por otro lado, ¿dónde están los encargados del departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional de este nosocomio? Esperamos soluciones.

Miguel Quirós Sáenz, Paraíso de Cartago

