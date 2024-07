División de poderes en acción

¿Imaginan si no hubiera una separación de poderes y la Fiscalía General de la República no investigara si existe un vínculo entre el presidente Rodrigo Chaves y Allan Pacheco, permitiendo que este último siguiera supuestamente deforestando el Caribe sur a sus anchas sin que los funcionarios del Sinac hicieran nada? Gracias a la separación de poderes, podemos decir que tenemos una verdadera democracia. Agradezco al diputado Ariel Robles, quien valientemente ha usado su posición para denunciar diversos hechos irregulares.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Deber ciudadano

El buen servidor, preocupado por la naturaleza de su cargo, debe conocer a quienes trabajan a su lado, debido a los deberes de objetividad, rectitud y legalidad. Además, debe ser responsable y transparente en sus actos, cumplir con el ordenamiento jurídico, demostrar idoneidad técnica y moral, tener balance emocional y ser capaz de ser un agente de cambio y emprendimiento.

Es deber ciudadano contribuir a la sociedad para dirigir la permanente construcción del carácter ético, social, educativo y cultural de la nación, sobre las bases firmes del ejercicio de la libertad de conciencia, la pureza de los derechos, los deberes y las garantías ciudadanas, y el respeto a los impedimentos de orden jurídico, ético y moral, así como al fortalecimiento de las instituciones políticas y civiles de nuestra democracia. La verdadera naturaleza de la función pública y privada se sustenta en la ontología de su origen.

César G. Fernández Rojas, Guadalupe

Crucitas

Qué buena explicación del Lic. Hernández en La Nación sobre Crucitas. Fue un proyecto llevado a cabo con toda la legalidad del caso, pasando incluso en varias ocasiones por la Sala Constitucional.

Fueron los ecologistas de izquierda quienes se trajeron abajo el proyecto, a pesar de todos los beneficios que significaba para la comunidad de Crucitas, la Municipalidad de San Carlos y el mismo Gobierno Central. En ocho años, iba a generar ingresos por varios millones de dólares. No fue este gobierno el que gestionó nada para Crucitas; más bien, el abandono de la zona tanto por el gobierno como por los ecologistas lo condenó y convirtió el lugar en tierra de nadie.

Jorge Gutiérrez Cruz, San José

Protesta estudiantil

Deplorable y vergonzosa. Así califico la actitud de los estudiantes hacia la ministra de Educación. Independientemente de si su labor ha sido buena o mala, debe respetarse la integridad de las personas.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Acumulado de la JPS

Me resulta difícil creer que en el sorteo del llamado “acumulado” de la Junta de Protección Social (JPS), en una esfera con 59 bolitas, como por arte de magia, salgan de últimos los dos premios millonarios después de mucho tiempo. Si bien la prueba se lleva a cabo ante las cámaras, no se sabe con certeza ni su circunferencia ni su peso, pues es obvio que por la inercia salgan las más pesadas. Un matemático me explicó que es muy difícil que se produzca tanta casualidad.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

