Disgusto por retraso en cementerio

Los servicios que ofrece el cementerio de Tibás distan mucho de otros administrados también por municipalidades. A pesar de haber informado fecha y hora de un sepelio, tuvimos que esperar debido a un retraso. Una semana después del entierro, el movimiento de tierra todavía estaba como el primer día, sin ocultar el nicho. La administración me indicó que cuentan con un solo trabajador para esas labores. Mis pagos están al día, con mayor razón mi molestia.

Sandra Sáenz Robles, Tibás

Aparte del mal servicio de los buses hacia Moravia, porque las unidades circulan hasta con veinte minutos de intervalo, los choferes no respetan los espacios para los adultos mayores, no exigen a las personas en los asientos preferentes que los desocupen, y es frecuente ver a ancianos viajar de pie.

Ya hemos llamado a la Contraloría de Servicios de la autobusera, pero, como es frecuente en ellos, hacen caso omiso. Espero que el CTP tome nota de este atropello a nuestros derechos.

William Monge Román, Curridabat

Sugiero al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no arreglar los ascensores en los pasos peatonales porque las personas no los cuidan. Eliminarlos sería lo mejor y, en su lugar, construir rampas, que en otros cantones funcionan muy bien.

Patricia Chaves Castro, Curridabat

El pediatra de mi nieto me dijo que es importante “poner límites a los hijos”, fundamentalmente para su desenvolvimiento futuro.

La ausencia de límites trae inseguridad, baja autoestima, falta de autocontrol, desprotección, dificultades en las relaciones sociales. La permisibilidad de los tutores produce conductas agresivas. Niños agreden a padres, maestros o compañeros porque creen no tener ningún tipo de restricciones.

Existen modelos desaconsejables que la niñez y adolescencia copian de la televisión, los videojuegos, el celular, la música y el ambiente familiar donde crecen. Ahora es necesario educar en seguridad digital para enseñar a navegar en forma segura.

Ellos necesitan normas claras y límites firmes desde que son muy pequeños, que les permita desarrollar conductas asertivas, estabilidad emocional, sociabilidad, personalidad equilibrada, etc. Afirma el pediatra que niños lo han agredido durante la consulta, lo que reafirma lo expuesto.

José Rugama Hernández, San José

Cumplimos quince días de esperar la reparación de una avería en la internet del ICE en mi casa. Cada vez que llamamos al ICE, los empleados del call center nos recitan un guion de película y cuelgan el teléfono. En los tiempos anteriores, los técnicos respondían a las pocas horas de haberse reportado el daño. El problema es que mi papá necesita la internet para trabajar.

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

En diciembre del 2021 fui pensionada, después de 42 años. Mi proyecto era utilizar el ROP para cancelar unas tarjetas de crédito que durante el tiempo de trabajo no me fue posible y pagaba el mínimo.

Pero decidieron disponer de mi dinero para realizar excelentes inversiones y que mi fondo aumentara, pues, según el diputado que presentó el proyecto, los adultos no sabemos manejar nuestra finanzas, y ahí comenzó mi desgracia. Al no entregarme el total, no puedo pagar la deuda, el salario que recibo se reduce a la mitad y tengo las mismas responsabilidades financieras.

El plan de devolución alcanzaba los ¢112.000 mensuales, que acepté porque necesito sumarlos a los ¢385.666,30 de mi pensión. Hice un presupuesto y me ajusté a él. A un año de recibir los ¢112.000, faltando un día para el depósito, me informaron de que decidieron cambiar el pago, ya no serán ¢112.743,54, sino ¢34.038,70. Me rebajaron sin la más mínima consideración ¢77.962 presupuestados para el pago de luz, teléfono, agua, etc. Hacen lo que quieren con la gente humilde, no tienen consideración.

Giselle Umaña Barboza, Aserrí

