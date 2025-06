Digamos ¡no! a la trata de fauna silvestre

La gran diversidad de flora y fauna que tiene Costa Rica afronta una amenaza constante: el tráfico ilegal de especies, que pone en peligro a la especie afectada y a las que dependen de o conviven con esta.

Además, se usa nuestro país como puente para traficar especies de otros lugares. Un caso reciente es el de cinco capibaras decomisados en pésimas condiciones. Al sacarlos de su hábitat e introducirlos en otro, se generan desequilibrios ecológicos que afectan a la especie y a las especies locales, si hay interacción.

Mayormente, la trata se da porque las personas –por moda o por lo llamativos que son– quieren tenerlos en su casa. Para erradicar este problema ético y ambiental se requiere el esfuerzo de todos.

Nancy Fabiola Brenes Vargas, Limón

Monumento al Agua

Qué tristeza y a la vez vergüenza observar el estado de deterioro y abandono en que se tiene el Monumento al Agua, localizado en la intersección de las rutas 39 y 1 (General Cañas), cerca del puente Juan Pablo II. No sé a quién le corresponde su mantenimiento, pero, por favor, que alguien se interese por mantener agradables y limpios los pocos lugares públicos con que contamos los costarricenses.

José Federico Rojas Montero, Goicoechea

Deducciones extremas

Mientras que las leyes establecen un mínimo vital para el trabajador y, bajo ningún concepto, le pueden rebajar ni un colón más de su salario, la ley dejó por fuera a los pensionados y más de uno sufre deducciones extremas que lo dejan con apenas un 10% de su pensión, como le sucede a mi hermano con Caja de Ande. Ahora, con 72 años de edad y enfermo, está casi en la indigencia, salvo porque hay apoyo familiar.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Acoso bancario

Tenemos una operación crediticia con el Banco Popular (BP) y, aunque siempre hemos sido sumamente puntuales en el pago, cada mes tenemos que recibir un recordatorio de pago por parte de este banco. Conversé con una funcionaria del BP de Moravia y, al hacerle la indicación, me dijo que el banco no puede hacer nada al respecto. Nos sentimos acosados psicológicamente debido a esta práctica que nos resulta incomprensible, ya que no somos clientes morosos.

Arturo Hernández Martínez, Jardines de Tibás

Jornadas 4x3

Algunos diputados miopes se oponen a la ley 4x3 que beneficia a trabajadores y patronos, pero nada dicen sobre los médicos que trabajan 24 horas seguidas en la Caja. Los empresarios también trabajamos a menudo más de 12 horas seguidas y nada nos pasa. Es una excelente opción trabajar cuatro días y descansar los siguientes tres.

Luis Diego Soto, San Isidro de Heredia

Cabezas calientes

Terminó el campeonato nacional y la Liga Deportiva Alajuelense, una vez más, se queda en la orilla. De todos los contrincantes, ningún equipo en su duelo particular le sacó ventaja a la Liga y solo perdió un partido en la final por un gol, pero ahora vienen unos cabezas calientes a querer volarse a la Junta Directiva, si Transparencia Rojinegra –los rivales– nos ofrece un mejor perfomance.

Rafael Aguilar Sagot, La Unión

Pido una respuesta

Desde hace muchos días, solicité un dispositivo Compass en BAC Credomatic. Me comunico por WhatsApp y me indican que no me pueden decir cuántos días más se va a demorar la entrega. Agradezco que por favor me brinden una respuesta oportuna.

Diego Jiménez Quesada, Guadalupe, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.