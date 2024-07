Difiere del editorial

Difiero del editorial de este sábado. Un estudio sobre la calidad del aire hecho por la Universidad Nacional dice que el transporte público apenas representa un 2% de la contaminación causada por los automotores. Electrificar el transporte público es la forma más fácil de mostrar que se está haciendo algo por el medioambiente; sin embargo, en realidad no se está atacando la verdadera causa: el 98% de la contaminación es producto del transporte privado, en el cual debería enfocarse la electrificación. Es fácil obligar al transporte público al cambio, pero se castiga a los usuarios con una tarifa mayor, porque esos buses cuestan hasta el doble que uno de combustibles fósiles. El país tendría que recurrir a la subvención y pagar por los verdaderos contaminadores, que son quienes se transportan en vehículos particulares.

Randall García Chacón, San José

Protesta estudiantil

El jueves vi el zafarrancho armado por un grupo de estudiantes de tres universidades públicas cuando la ministra de Educación salía del edificio del Conare. Apoyaban con gritos y pancartas el voto de censura contra Anna Katharina Müller y pedían su renuncia.

Los estudiantes tienen derecho a expresar su descontento, siempre que lo hagan con respeto y orden. Deben dar ejemplo a otros jóvenes, ya que forman parte de un grupo privilegiado, una élite que accede a los estudios universitarios gracias a sus conocimientos y al financiamiento estatal.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Calle sin salida

Pavas, Rohrmoser y el aeropuerto Tobías Bolaños parecen un laberinto sin salida. Insto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) o a la entidad correspondiente a construir una carretera que permita dirigirse del aeropuerto hacia Heredia y Alajuela, y así disminuir el congestionamiento en el bajo de los Ledezma, ya que la vía se satura, principalmente en las horas pico, extendiéndose hasta la Pozuelo.

Martín Marín Hernández, Heredia

Servicio al cliente

¿Qué pasa con el servicio al cliente en Costa Rica? Por razones de ineficiencia y mal servicio, quiero cambiar de mi actual proveedor a Telecable. Me han hecho rellenar formularios una y otra vez, me cotizan un precio, pero distintos “agentes de servicio” me dan ofertas diferentes. Si así es para comprarles algo, no quiero imaginar cómo sería siendo cliente.

Giovanni Feoli Sánchez, Pinares

CIJ e Israel

La Corte Interamericana de Justicia de la ONU acaba de manifestarse contra políticas ilegales de Israel en los territorios ocupados en Palestina. Todas ellas atentatorias contra el derecho internacional humanitario y con la complicidad de los países occidentales que ven hacia otro lado. Es hora de que Costa Rica honre su posición como país desarmado y respetuoso del derecho internacional para obligar a Israel a obedecer las decisiones de la ONU.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Golpe de agua

“Cabeza de agua” es un término marino que se emplea mal en Costa Rica para referirse a lo que es el golpe o avance impetuoso del agua de un río que, retenida y liberada, avanza en un cuerpo hasta provocar una riada, inundación o el recial. Idiomáticamente, tiene más peso descriptivo la gran masa de agua que sin obstáculos avanza y hace estragos. Por tales razones, se debe decir “golpe de agua” y resaca a los residuos que deja en su camino.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

