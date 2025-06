Dificultades con nueva ‘app’ del BCR

Hoy planteo mis sentimientos de rechazo a la nueva app del Banco de Costa Rica para supuestamente dar mayor seguridad a las cuentas. Mi experiencia de usuario ha sido un calvario, tengo 73 años. Fui al banco y me explicaron en una ventanilla en la que estuve de pie, no sabía ni qué preguntar. Cuando usé el sistema, los 40 segundos no alcanzan, pues el conteo se inicia desde que se solicita, no cuando llega al correo. Son seis dígitos los que se deben memorizar. Aquí, falla el diseño. Hay un problema de flujo de usuario. Los jefes de producto debieron sacar un plan piloto, folletos explicativos. Deben mejorar la aplicación; no lo digo solo yo, persona de la tercera edad, sino también jóvenes informáticos. Esta app me ha quitado la paz, mi libertad informática; me ha traído depresión y tristeza, por complicada.

