Despedir al personal de más edad

La valoración del recurso humano de don Joseph Joseph es digna de admiración y respeto. Por eso, su éxito y el crecimiento en su empresa Pequeño Mundo. Él manifiesta que el tener contratados a colaboradores con más de 20 años de laborar en la empresa facilita su crecimiento, pues se identifican con esta. Hoy, están construyendo la tienda N.° 19 de la cadena en el país.

Todo lo contrario sucedió en la empresa donde trabajé por muchos años, donde el departamento de Recursos Humanos le insistía al presidente de la compañía en la idea de que había que despedir a los colaboradores de mayor antigüedad y contratar personal nuevo para bajar costos. Y él estuvo de acuerdo. En estos momentos, han perdido liderazgo en el mercado y tienen un porcentaje muy alto de rotación de personal. ¿Y la señora de Recursos Humanos? Muy bien, felizmente pensionada.

Eddie Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

Lamentable

Aunque tenga una orden de la Sala IV de indicar el nombre de los jueces corruptos, sabemos que el presidente Chaves no lo va a hacer, porque sus discursos son producto de una politiquería barata, cargada de odio, dirigida a engañar, confundir y aprovecharse del pueblo. Al final, todo será un “disparate” más de esos a que nos tienen acostumbrados el mandatario y su equipo.

Jorge Marchena Rosabal, La Unión

Desafortunado

A raíz de la pasada convención del PLN, esa noche sintonicé el noticiero de canal 6 para ver resultados, pero qué decepción. Fue evidente el desagrado del señor Randall Rivera hacia el PLN. Su comentario burlesco, en el que se dejó decir que había más gente el día anterior en el concierto de Chayanne que personas votando en esa convención, fue totalmente desafortunado.

Por la credibilidad del medio, un director debe abstenerse de hacer comentarios así.

Yunita Sibaja González, Sabanilla de Montes de Oca

La Caja no ayuda

Como ciudadano y usuario de la seguridad social, la institución emblema del país; pienso que la CCSS no ayuda a los adultos mayores con la simplificación de trámites, las citas vía web ni el EDUS. Uno se pregunta qué pretende la Caja cuando la obtención de una cita para Medicina General se vuelve una odisea, ¡ya no digamos para las especialidades! Hay enormes filas en la farmacia por lo complicado de activarlas digitalmente. Hay adultos mayores que no tienen acceso a Internet y no comprenden bien cómo funciona la tecnología.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Sin demarcación

Es demasiado el descuido de nuestras autoridades respecto al mantenimiento de la pintura en las carreteras del país. Prácticamente, no existe pintura donde deberían verse las líneas de demarcación. Esto hace que, de noche, los choferes debamos conducir con las luces altas aun dentro de la ciudad, para poder medio manejar encandilando a los que vienen en sentido contrario, lo cual ocasiona muchos accidentes. ¿Dónde están los dineros que se nos cobran por marchamos anualmente? ¿Y los que se recaudan de las multas de tránsito? ¿Será que se destinan a pagar burocracia inoperante?

Jorge Delgado Murillo, Curridabat

