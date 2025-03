Desmantelan el Bolívar

Es increíble lo que está sucediendo en las instalaciones del antiguo parque Bolívar. ¿Cómo es posible que, antes de su cierre, no se planificara por lo menos su vigilancia para evitar el desmantelamiento y deterioro al que está siendo sometido por parte de indigentes, en su mayoría?

Igual de lamentable es el abandono que presenta el Centro de Conservación de Santa Ana desde su cierre, especialmente las edificaciones antiguas, de gran valor arquitectónico y patrimonial.

En el caso del Bolívar, se argumenta mucho protocolo y tramitología para definir su futuro, pero mientras tanto, se destruye por falta de compromiso e interés de las autoridades competentes.

Mario Alberto Vargas Miranda, Zapote, San José

Decepción con Claro

Adquirí, por recomendación, los servicios de la cablera Claro. Uno llama por una falla en el servicio a un call center que tiene esta compañía y lo ponen a uno a hacer de técnico, sin que se logre solución alguna. Me duele haber suspendido Tigo; tenía un excelente servicio con esa cablera.

Carlos Aguilar Segura, Escazú

Deber de MultiSpa

Solicité al MultiSpa Escazú la devolución del saldo que quedó congelado por traslado de sede, pues cerraron desde diciembre. Me indicaron por correo electrónico que la semana pasada se depositaba, pero no fue así. Yo no soy la única afectada; ya llevo mucho tiempo esperando mi dinero.

Ericka Castro Abarca, San José

Violencia, asunto de todos

El problema de la violencia que sufrimos en Costa Rica debe abordarse más proactivamente. Es un deber que involucra a instituciones, empresas, medios de comunicación y la población en general, es decir, a todos los miembros de la sociedad. Debe definirse con urgencia una hoja de ruta.

Roy Ruiz Alvarado

Buen servicio

El martes pasado, se presentó a mi casa un técnico de Liberty para reparar una avería del cable. Quiero felicitarlo por el buen trato, el buen trabajo, la eficiencia y rapidez de su atención. Ojalá todas las cableras tuvieran personal con ese trato y trabajo efectivo. Muchas gracias.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Diputados y asesores

Alguien podría explicarme: ¿por qué Costa Rica, un país de 51.100 kilómetros cuadrados y poco más de 5 millones de habitantes, tiene 57 diputados y no sé cuántos asesores para cada diputado? Muchos de estos solo llegan a calentar la curul; pasan sin pena ni gloria. Alguno me dirá que es algo establecido en la Constitución, pero ¿no puede el soberano solicitar una modificación?

Herbert Schlager Irias, Alajuela

