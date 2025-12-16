Desilusión con Gordo navideño no vendido

Desilusión, engaño... No sé cómo llamar a lo que pasó este año con el sorteo del Gordo navideño. La JPS emitió un comunicado diciendo que la serie y el número se pusieron en venta en línea. Y luego comunicó que nadie compró la combinación ganadora. Antes del sorteo, el presentador indicó hasta qué series se jugaban porque las demás habían sido devueltas. Ahora, como para aliviar su conciencia, indican que el dinero se utilizará para obras de bien social. Pero lo cierto es que los jugadores merecían la oportunidad de ganar.

Es mi opinión que los jugadores deberían protestar y también pedir que se eliminen las ventas de lotería por Internet porque no todos tienen acceso a jugar en línea.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Los partidos políticos no son andamios

Certero y claro el artículo de Jaime Ordóñez, publicado en “Página Quince” de La Nación del 30 de noviembre, bajo el título “Costa Rica es mejor que su clase política”. Señala el articulista que: “… hoy nuestra clase política no discute y ni analiza racionalmente nada. Solo grita e insulta; lanza improperios. No tiene profundidad analítica. No sabe hablar ni pensar. Solo vitupera”. Ciertamente, nuestros políticos de hoy, con contadas excepciones, no están a la altura de los tiempos; carecen de cultura, tolerancia, respeto y espíritu crítico. Con frecuencia, los vemos con caras largas, gestos agresivos, amenazas, venganzas y ofensas personales.

Se echa de menos el don de gentes, la cortesía, la elegancia moral y hasta el sentido de humor de otros tiempos. Aquel humor ingenioso, fino y sutil de un Ricardo Jiménez, que nuestro pueblo celebraba con admiración y simpatía, ya no lo vemos.

Se ignora que los partidos políticos no son andamios o trampolines ocasionales para alcanzar al poder sin ningún compromiso, sino organismos permanentes regulados por ley, con personalidad jurídica y derechos, pero también obligaciones.

En tiempos de oportunismo político, los ciudadanos estamos moralmente obligados a exigir que, en la renovación del personal político que se aproxima, se elija a quienes reúnan condiciones morales, culturales y técnicas aptas para representarnos.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Meditar el voto por diputados

Conforme nos acercamos a una nueva contienda electoral, estoy muy convencido de que, indistintamente de quién llegue a la presidencia de la República, no es saludable para Costa Rica que ninguna agrupación logre mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

Ya que en el primer poder de la República se toman decisiones tan determinantes para el país, es vital que los electores meditemos muy bien nuestro voto por los diputados.

German Alfaro Murillo, Nicoya, Guanacaste

La niñez merece seguridad y oportunidades

Quiero expresar mi preocupación e indignación ante una realidad que no debería existir en nuestro país. ¿Cómo es posible que sigamos viendo niños en los semáforos, las calles, los bulevares y en distintas zonas públicas, pidiendo dinero, en condición de calle e incluso siendo “alquilados” o utilizados por terceros para generar lástima y obtener ganancias?

Esta situación es alarmante, dolorosa e inaceptable. Resulta incomprensible que, pese a la evidente exposición al peligro, a la explotación y al abandono, no exista una intervención constante y efectiva por parte de las instituciones responsables. La protección de la niñez no puede seguir siendo una promesa vacía ni un simple enunciado en documentos oficiales.

Como ciudadano, exijo acciones inmediatas, firmes y visibles, no operativos momentáneos ni medidas superficiales. Estos menores necesitan ser rescatados, atendidos y protegidos con seriedad y compromiso.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

