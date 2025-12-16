Cartas

Desilusión con Gordo navideño no vendido

En un principio, la Junta comunicó que el premio mayor de la lotería del domingo 14 de diciembre se había vendido en línea; este lunes cambió la versión

Por Redacción de La Nación

Desilusión, engaño... No sé cómo llamar a lo que pasó este año con el sorteo del Gordo navideño. La JPS emitió un comunicado diciendo que la serie y el número se pusieron en venta en línea. Y luego comunicó que nadie compró la combinación ganadora. Antes del sorteo, el presentador indicó hasta qué series se jugaban porque las demás habían sido devueltas. Ahora, como para aliviar su conciencia, indican que el dinero se utilizará para obras de bien social. Pero lo cierto es que los jugadores merecían la oportunidad de ganar.








