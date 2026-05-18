Cartas

Desesperantes sirenas cada 10 minutos

¿Por qué la primera opción siempre es generar ruido en vez de aplicar la sanción correspondiente? Los oficiales deberían bajarse de su vehículo y hacer la respectiva advertencia o parte a quien esté mal estacionado

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Por Redacción de La Nación

Es preocupante y molesto el uso excesivo de sirenas por parte de policías de Tránsito y municipales para que los vehículos mal estacionados sean movidos. Es una contaminación sónica constante e innecesaria que afecta a quienes tenemos locales comerciales en la zona.








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