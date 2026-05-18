Desesperantes sirenas cada 10 minutos

Es preocupante y molesto el uso excesivo de sirenas por parte de policías de Tránsito y municipales para que los vehículos mal estacionados sean movidos. Es una contaminación sónica constante e innecesaria que afecta a quienes tenemos locales comerciales en la zona.

Cansa y aturde tener que oír estas sirenas cada 10 minutos. ¿Por qué la primera opción siempre es generar ruido en vez de aplicar la sanción correspondiente? Los oficiales deberían bajarse de su vehículo y hacer la respectiva advertencia o parte.

El orden vial es importante, pero también lo es el respeto por la tranquilidad y la salud auditiva de las personas.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

La libertad de expresión malherida

Un deber cívico me pide levantar la voz contra la revocatoria sin justa causa ni previo aviso de la visa de turista estadounidense a miembros de la Junta Directiva de La Nación. Costa Rica siempre ha mantenido las mejores relaciones con el gran país del norte. Personalmente, he admirado a sus célebres estadistas: Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, a quien fue su vicepresidente, Henry A. Wallace, y a los eminentes jueces John Marshall, Oliver W. Holmes y Benjamín Cardozo. Todos ellos defendieron sólidos principios democráticos que no pierden vigencia, y en el caso de los insignes juristas, tienen a su haber una jurisprudencia constitucional de validez universal.

La libertad de expresión es un principio superior que hay que defender a toda costa, porque ha sido un baluarte fundamental en nuestra democracia. Si permitimos que este valor superior se someta al gusto de los políticos de turno y se despoje de su independencia, se infligirá un golpe mortal a nuestra democracia. Ante todo, debemos tener claro que no solo está en juego la soberanía del país, sino también su libertad y su independencia, sin las cuales el esfuerzo de haber construido un sólido edificio democrático dos veces centenario se resquebrajará en pedazos.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Una situación alarmante

Mi solidaridad, como lector por más de 60 años de La Nación, La Teja y El Financiero, ante la suspensión de la visa estadounidense a miembros de la Junta Directiva. Aunque a veces he discrepado con algunos de sus editoriales o publicaciones, destaco el pluralismo y el equilibrio informativo de La Nación.

El día en que trascendió la noticia de las visas deberá ser recordado como uno muy triste para la libertad de expresión y el periodismo costarricense. Estamos llegando a una situación alarmante y todos sabemos de dónde viene. Debemos prepararnos porque podrían venir cosas más fuertes. Por eso, muchos sienten temor de realizar publicaciones contra ciertas personas.

German Alfaro Murillo, Nicoya, Guanacaste

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