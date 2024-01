Descuento por agua contaminada

Me parece que en las facturas de Acueductos y Alcantarillados debería reflejarse un descuento, ya que el agua en estos días no es apta para el consumo. He tenido que recurrir a la compra, lo que implica un gasto adicional. Es hora de que la institución comience a trabajar, ya que es la más deficiente de las entidades autónomas.

