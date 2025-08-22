Cartas

Desapareció un músico de metal del parque Central de San José

¿Será que uno de los tres músicos salió corriendo y dejó olvidados sus zapatos? Pedimos a quien corresponda que nos lo informe

Por mucho tiempo, ha habido en el parque Central de San José tres esculturas, elaboradas en metal, de tres músicos. Sin embargo, desde hace varios meses, falta una de esas esculturas. ¿Habrá sucedido algo paranormal que provocó que uno de los músicos saliera corriendo y dejara olvidados sus zapatos, sin que a la fecha haya vuelto por ellos?








