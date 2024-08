Deporte en la niñez

Es gratificante ver el desarrollo del Campeonato Mundial de Béisbol de Pequeñas Ligas que se celebra en Estados Unidos, tanto por las habilidades de los participantes, la mayoría en edad escolar, como por el apoyo de sus familiares, quienes disfrutan plenamente tanto de la competencia como de la convivencia con el grupo. Es una actividad digna de ser imitada. Los latinos han sentado cátedra, y Venezuela ya está en la final. Añoro el inicio de la década de los 70, cuando, con la contribución de empresas privadas, se construyó una cancha para ligas menores en Sagrada Familia, pero, lamentablemente, la desidia terminó con ella. Insto a los comités cantonales a impulsar los planes deportivos en los centros escolares. Un deportista será siempre una persona de bien.

Milton González Castro, Cartago

Regalo en tránsito

Envié unas blusas nuevas a mi hermana mayor en Estados Unidos a través del servicio courier de Correos de Costa Rica, dado que el costo es asequible. Después de casi un mes, le avisaron que el paquete está en Francia y que no pueden reenviarlo a EE. UU.; la instrucción debe ser dada desde Costa Rica.

¿Por qué en la página de rastreo solo se indica el lugar y la fecha de salida, y en la sección de estatus aparece únicamente “en tránsito”? Está por verse la respuesta que recibiré de Correos de Costa Rica después de rellenar la boleta de reclamo, para saber si mi hermana finalmente podrá estrenar sus blusas o si simplemente recibiré la típica respuesta: “No sabría decirle”.

Bettyna Torres Orellana, Coronado

Ruido por festejo

Vivimos frente al parque Los Baños, en Limón, y llevamos cuatro días sin poder dormir a causa del ruido excesivo. Pregunto al Ministerio de Salud: ¿Por qué, después de publicado el reglamento para el control de ruido, se permite en el parque —definido como zona de tranquilidad— que se excedan los decibelios autorizados y hasta altas horas de la madrugada? ¿Tendremos que seguir soportando la música estridente todos los días hasta la 1 a. m. y hasta el 31 de agosto?

Tomen en cuenta que en los alrededores hay clínicas, hoteles, casas y hasta el hospital Tony Facio Castro. Actúen y hagan respetar la ley.

Sonia María Conejo Rojas, Limón

Duplicado de licencia

Debido al extravío de mi licencia de conducir, intenté durante dos semanas sacar una cita en línea en la plataforma del BCR, pero no había cupos. En el Paseo de las Flores me la ofrecían de forma presencial para el mismo día, pero me exigían contratar un seguro por un valor de ¢2.550 y mantenerlo al menos durante cinco meses. Esta obligación no es ética, limita la capacidad de elección y grava injustamente a quienes necesitan asistencia urgente.

Maribel Quirós Ramírez, Heredia

Token del BN

El Banco Nacional viola los artículos 33 y 49 de la Constitución Política al obligar a las personas a instalar una aplicación para el uso del nuevo token. No todos poseen una tableta o un modelo nuevo de celular, especialmente en regiones rurales o muy remotas, donde la población de bajos ingresos es mayor que en la GAM. El BCR cierra agencias céntricas y nos deja sin cajeros. ¿Están debilitando las instituciones para privatizarlas? Lo mismo sucede con la salud.

Carmen María Rojas González, Montes de Oca

Reconocimiento

Un aplauso para la Policía Municipal de Santo Domingo de Heredia, que, aunque no le corresponde, está trabajando para dar fluidez en la entrada y salida por Tibás. Ojalá el MOPT y el Conavi hagan lo mismo. Todos debemos colaborar para que esto funcione en beneficio de nuestra comunidad.

Manuel Cantillano Villalobos, Santo Domingo de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.