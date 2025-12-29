Cartas

Democracia o autocracia: Hay que pensar para hablar y no hablar para pensar

Precaución y prudencia con lo que le decimos al que tenemos de frente, para no polarizar en exceso, pero nuestros argumentos siempre deben ser a favor de la democracia

Lo resumió el presidente: si la democracia no funciona, entonces apliquemos la autocracia. Falso, eso es lo que nos quiere vender. Repite y repite epítetos, conceptos en contra de la democracia, que algo queda. Mensajes extremos de odio. Es parte del mercadeo en contra de la forma en que el Estado está organizado. Cuidado, nos está manipulando, nos está usando, todo porque es incapaz de negociar y solo impone su receta.








