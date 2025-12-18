Cartas

Demasiados ‘Santas’ y ningún ‘Niñito Dios’

Entristece ver cómo nuestras preciadas tradiciones navideñas van siendo sepultadas por la copia barata, comercial, que nos imponen los negocios y las instituciones en todo el país

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Me da muchísima tristeza ver cómo nuestras preciadas tradiciones navideñas van siendo sepultadas por la copia barata, comercial, que nos imponen los negocios y también las instituciones en todo el país. Ahora, en todo lado sobresalen las imágenes de “Santa”, los renos, los paisajes de nieve, y por ningún lado se ven los preciados pasitos navideños. Antes, el Teatro Nacional promovía un concurso con un premio para el mejor pasito. Ahora, las municipalidades gastan sumas millonarias en adornar los parques con luces que forman imágenes de Santa, renos, muñecos de nieve, etcétera.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.