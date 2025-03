Dekra: doble cobro sin razón

El pasado 6 de marzo asistí a Dekra Cartago para la revisión anual de mi carro. Al estar en la fila, sin haber entrado a la revisión, el carro no me arrancó; de manera que llegó el supervisor y me dijo que tenía que retirar el vehículo. Amablemente, lo empujaron al parqueo mientras llegaba mi auxilio. Para asistir nuevamente, tomé las precauciones del caso y, en el chat de citas, me dijeron que llamara a un número para evacuar mi consulta; me dieron dos correos a los cuales envié la pregunta de qué debía hacer en este caso, pero nunca recibí respuesta. Entonces, decidí a ir y en la ventanilla me dijeron que, una vez en la fila, les dijera que era una reapertura. Así lo hice, pero llegó un supervisor a decirme que tenía que pagar nuevamente, a lo que tuve que acceder. Realmente, no me explico por qué.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌