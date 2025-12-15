Decepción total con Samsung y Grupo Monge

El pasado mes de junio compré, en la tienda Monge de Multiplaza del Este, una pantalla Neo Qled de Samsung, que tenía como regalía una barra de sonido. La pantalla la recibí casi de inmediato, mientras que la regalía todavía la estoy esperando. Las explicaciones que me han dado hasta hoy no solo son inverosímiles, sino que se han convertido en excusas, evasivas y tomaduras de pelo.

Como ejemplos de ello, una vez me dijeron en la tienda que Samsung había pedido la barra a Panamá y que llegaba en diez días. No llegó. Otra, que, en compensación por la demora, la barra que me entregarían sería superior en calidad que la ofrecida como regalía. Tampoco sucedió.

No solo el servicio al cliente es decepcionante por parte de ambas empresas, sino que este es un vivo ejemplo de que el eslabón más débil siempre es el cliente.

Johnny Valverde Chavarría, Curridabat

Indecisos unidos

La difícil situación de ingobernabilidad que hemos estado viviendo los costarricenses en los últimos años se debe, sin duda, a gobiernos en que ha reinado el caos, la mentira, la incapacidad y el desprecio a nuestros poderes de la República, antítesis de aquellos gobiernos del pasado, con líderes capaces y honestos que hicieron grande al país. Hoy, gran cantidad de ingenuos, convencidos a punta de promesas y falsedades, hacen peligrar nuestro Estado de derecho. Espero que ese 45% de indecisos nos unamos en las próximas elecciones para sepultar este capítulo de nuestra historia que tanto daño le ha hecho a nuestro pueblo y a nuestra reputación de país libre y democrático.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Contra el continuismo

Rodrigo Chaves representó, para muchos de nosotros, la opción que buscábamos para romper con el bipartidismo. Le dio visibilidad a una serie de anomalías y prácticas corruptas de la casta política que nos ha gobernado por años, pero, tristemente, desperdició una oportunidad de oro, porque se quedó solo en la denuncia de lo que está mal y sin lograr soluciones, pues prefirió pelearse con todos y con todo.

Se ha encargado de sembrar odio y división entre los costarricenses con su estilo soberbio, prepotente y displicente, desacreditando a todos los que piensan distinto a él, y tomando contra ellos venganzas infantiles.

El grupo cercano que le rodea, encabezado por la otrora admirada Pilar Cisneros, se embriagó rápido de poder, no solo justificando todos sus exabruptos, sino imitando su estilo con ridículo servilismo.

La candidata escogida por él para sucederlo no escapa a esta conducta. Es claramente débil, sin personalidad ni carisma, con intervenciones muy desafortunadas que denotan su falta de capacidad para siquiera pretender dirigir el país. Su mensaje, con gritos al mejor estilo de su líder, gravita únicamente alrededor de su cansada insistencia en mencionarlo a él y al culto que torpemente le profesa a su papá político. La razón para que Chaves escogiera a una de sus ministras de más pálido desempeño para llevar la bandera de la sucesión, es más que obvia.

Despertemos costarricenses, y no aceptemos otros cuatro años de pan y circo. La continuidad del presente gobierno no nos traerá nada bueno.

Jorge Cordero Vargas, Belén de Heredia

Los fabricistas y Dios

Los diputados evangélicos se han puesto de acuerdo con su Dios para estar del lado del presidente Chaves. Yo, como evangélico, me siento defraudado porque no ven el enorme peligro que se cierne sobre Costa Rica. Lo peor del asunto, es que mi Dios me señala a mí que debió ocurrir lo contrario. Al fin de cuentas, veremos a quién le da la razón el Altísimo.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

