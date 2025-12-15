Cartas

Decepción total con Samsung y Grupo Monge

Seis meses después, sigo esperando una barra de sonido que me ofrecieron como regalía y estoy asombrado de la cantidad de justificaciones inverosímiles que me han dado

Por Redacción de La Nación

El pasado mes de junio compré, en la tienda Monge de Multiplaza del Este, una pantalla Neo Qled de Samsung, que tenía como regalía una barra de sonido. La pantalla la recibí casi de inmediato, mientras que la regalía todavía la estoy esperando. Las explicaciones que me han dado hasta hoy no solo son inverosímiles, sino que se han convertido en excusas, evasivas y tomaduras de pelo.








