Cartas

Decadencia en canales por cable

Los programas tienen cada vez más publicidad, y la repetición de las mismas películas es frecuente. Los afiliados debemos exigir calidad

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Por Redacción de La Nación

Hace algunos años, la televisión por cable aún podía jactarse de ofrecer una programación variada y de calidad. Canales como Discovery se esmeraban en transmitir documentales sobre distintos temas, pero siempre interesantes, educativos y de gran calidad. Hoy se ahogan en programación barata, más enfocada en el mercadeo –con largos espacios de publicidad– que en el noble objetivo que tuvo en sus orígenes. Lo mismo pasa con canales dedicados a pasar películas; casi siempre repiten las mismas (cine comercial) y pareciera que no se preocupan por renovar su programación. Ya es hora de que todos los afiliados a las cableras exijamos calidad y respeto, porque no es poco lo que nos cobran cada mes.








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