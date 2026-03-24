Decadencia en canales por cable

Hace algunos años, la televisión por cable aún podía jactarse de ofrecer una programación variada y de calidad. Canales como Discovery se esmeraban en transmitir documentales sobre distintos temas, pero siempre interesantes, educativos y de gran calidad. Hoy se ahogan en programación barata, más enfocada en el mercadeo –con largos espacios de publicidad– que en el noble objetivo que tuvo en sus orígenes. Lo mismo pasa con canales dedicados a pasar películas; casi siempre repiten las mismas (cine comercial) y pareciera que no se preocupan por renovar su programación. Ya es hora de que todos los afiliados a las cableras exijamos calidad y respeto, porque no es poco lo que nos cobran cada mes.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Ministro de Educación

Sin egoísmos partidarios, el actual jerarca del MEP, Leonardo Sánchez, ha regresado la educación al punto anterior al 2018. La alejó de los experimentos; el peor de ellos: el de la señora Müller. Nada de pedagogías del “pobrecito”. De nuevo, las pruebas de sexto grado y las de bachillerato (pruebas nacionales estandarizadas) evalúan cada materia por aparte y representan un 40% de la nota (antes era un solo examen con pedacitos de cada materia). Ahora, los profesores podrán tener lecciones de 80 minutos. Y se aplicará una prueba de redacción y ortografía. Del 2018 al 2025, los experimentos nos llevaron a ocupar los últimos lugares de las pruebas PISA.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Malas juntas

Reza un conocido dicho: “Júntate con los buenos y serás uno de ellos”. ¡Qué lástima que Rodrigo Chaves haya hecho todo lo contrario! Corrió a verse con el señor Trump, pero no en la Casa Blanca, como debió ser por su alta investidura, sino en Miami, donde se asienta el lujoso club privado del Gran Señor del Norte. Tema: un emprendimiento con el pomposo y vacuo nombre de Escudo de las Américas. Había que juntarse con él y 11 mandatarios del más retrógrado y belicista cuño para hacerlos entrar en su redil y –verdadera razón– tratar de frenar la creciente influencia comercial de China en el área. Pero ¿qué tiene que ver en una reunión así nuestro país, sin ejército por mandato constitucional, respetuoso de los derechos humanos, apuntado a la neutralidad, etc.? Malas juntas, sin duda.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.