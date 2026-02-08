Cartas

De nuevo, un ejemplo para el mundo

Pasan las generaciones y el legado construido por nuestros abuelos es la cosecha de una siembra que nos garantiza transparencia en todo momento

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El pasado 1.° de febrero, Costa Rica dio un ejemplo al mundo sobre qué significa la democracia. El fervor patrio superó la apatía, el desinterés y el abstencionismo, y le mostró al resto de países del orbe cómo se debe organizar un proceso electoral para elegir a nuestros futuros gobernantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.