De nuevo, un ejemplo para el mundo

El pasado 1.° de febrero, Costa Rica dio un ejemplo al mundo sobre qué significa la democracia. El fervor patrio superó la apatía, el desinterés y el abstencionismo, y le mostró al resto de países del orbe cómo se debe organizar un proceso electoral para elegir a nuestros futuros gobernantes.

La puntualidad en la apertura de las urnas, el orden en cada centro de votación, la organización interna de los partidos políticos y el ambiente que se respiró en las calles entre adultos, jóvenes y niños, nos hizo recordar nuestras mejores jornadas electorales.

Al cierre de la jornada, la prontitud en los resultados demuestra que pasan los años, pasan las generaciones y el legado construido por nuestros abuelos es la cosecha de una siembra que nos garantiza transparencia en todo momento.

Gonzalo Zumbado Zumbado, Belén de Heredia

BCR e incertidumbre

Regresamos a los mismos días y meses de angustia que en el arranque del actual gobierno: la venta del BCR. Y no porque esté en quiebra, sino porque lo eligieron como medio para pagar deudas. De nuevo, se vendrán las luchas desde la Asamblea Legislativa. Será la calle, con la presencia del sindicato, unidos con otros grupos, dando la lucha por su permanencia.

Pero lo peor es la incertidumbre de los que tenemos cuentas en el BCR. En mi caso, allí se deposita mi pensión, monto que se une a mis ahorros. Y será la angustia de miles y miles de clientes y, en especial, de los cientos de trabajadores con sus familias, en las siete provincias.

La pregunta es ¿qué otra institución estará en la mira del próximo gobierno?

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

BP y listas de espera

El Banco Popular compite exitosamente con bancos estatales y privados. Goza de buena salud financiera, con un aumento del 7,8 % de las utilidades en 2025. Según Gina Carvajal, su gerenta, los buenos resultados se deben a estrategias orientadas a identificar y capturar oportunidades de mejora en el margen de intermediación financiera.

A pesar de poseer la mitad de activos que el Banco Nacional (BN), su patrimonio supera en 11,3% al del BN. Por cada millón de colones que el patrono cancela a la CCSS, el Popular recibe ¢2.500 como aporte obligatorio (0,25 %), lo que contribuye a incrementar su patrimonio.

Dado que “la salud es un motor fundamental del desarrollo humano”, sería oportuno que los directivos de esta entidad financiera consideren la posibilidad de destinar parte de las utilidades a financiar mamografías, imágenes médicas y otros tratamientos, para mitigar las listas de espera de la CCSS.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Vigilantes

Mucho ha prometido en muy poco tiempo doña Laura Fernández y bien puede resumirse en su frase “lo mejor está por venir”. Ese continuismo que pretende ejercer en su próximo gobierno debe tener claro que la mitad del pueblo que votó como oposición estará atento y vigilante, al lado de la Contraloría, para denunciar y protestar ante toda decisión o acción que se aparte del buen proceder legal. La mitad que votó como oposición ha despertado para proteger con más ahínco que nunca esta patria bendita.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

