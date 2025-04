De golpe, 100 personas perdieron su empleo, ¿y nadie protesta?

¡Cómo duele escuchar la noticia del despido de 100 funcionarios en el INS! Cien seres humanos con sus familias propias, o unidos a familias nucleares. Ciudadanos que tenían resueltas sus vidas del día a día, con sus gastos y esperanzas de vida. Y sentir de golpe que ahora son ciudadanos desempleados a causa de una junta directiva deshumanizada. Y no veo una sola manifestación del sindicato, si es que existe. Me imagino el miedo de los que quedan y la angustia de saber si, a corto plazo, serán los que siguen. Para todos ellos, mi solidaridad.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Pensionados

El comentario del superintendente Tomás Soley, en el que sugiere que algunos pensionados podrían decidir no retirar su pensión mensual porque “no necesitan tanto ese dinero”, resulta preocupante y desconcertante. Su afirmación carece de sensibilidad y refleja una falta de comprensión de la realidad de miles de pensionados en el país.

El señor Soley parece desconocer que, para la gran mayoría de los jubilados, cada centavo de su pensión es fundamental para cubrir sus necesidades básicas. Muchos de ellos, sobre todo los que dependen exclusivamente de su pensión para sobrevivir, no tienen el lujo de “esperar a un buen momento” para retirar su dinero. Muchos enfrentan problemas de salud, el alto costo de vida y otras dificultades económicas. Su pensión es su único sustento.

Resulta inaceptable que un funcionario de tan alta responsabilidad minimice la vulnerabilidad de este grupo. Es necesario que se reconozca y respete la dignidad de los pensionados, en vez de hacer suposiciones alejadas de la realidad que pueden resultar ofensivas.

Instamos al superintendente Soley a reconsiderar sus palabras y a ser más consciente de las necesidades de quienes han trabajado toda su vida y ahora dependen de una pensión. Las soluciones que se propongan deben estar basadas en una comprensión real y empática de las circunstancias de los pensionados.

Marleny Villalobos Montero, Tibás

Mujeres en partidos

Las elecciones presidenciales 2026 brindan a los partidos aprobados por el TSE la oportunidad de proponer varios precandidatos para nombrar a uno de ellos como candidato(a) a la Presidencia de la República. Gracias al sistema de “doble postulación”, tanto los aspirantes que no logren la presidencia como también algunos precandidatos, podrían continuar su carrera política como diputados en la Asamblea Legislativa.

Si bien no rige la “paridad de género” para las precandidaturas, convendría que cada partido proponga al menos una postulación femenina. Es vital que cada agrupación seleccione dentro de sus filas precandidatos(as) con experiencia en el manejo de la economía, funcionamiento de las instituciones públicas y del papel que juega la empresa privada para el equilibrio fiscal. También, que tengan propuestas realistas sobre educación, seguridad y medio ambiente, que convenzan al electorado de la importancia de acudir a las urnas.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Una sospecha

El INS anunció el despido de 100 colaboradores para mejoras de procesos y “otros”. Me parece que las mejoras que anuncia deben ser investigadas para asegurarse de que el análisis de los casos y los reclamos no sean ahora labor de una inteligencia artificial. Me da la impresión de que es lo que estarían a punto de implementar.

David Castillo Alvarado, La Unión

WhatsApp de BAC

No entiendo cómo para cambiar una contraseña en el BAC San José, el trámite dura más de media hora vía WhatsApp. Esto, a pesar de que les di toda mi información. La paciencia que nos demanda este banco es de horror. Desesperan.

Raúl Eduardo Matos Elles, Higuito de Desamparados

