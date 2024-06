¿Cultura jaguar?

El miércoles compré en el PriceSmart de Tibás dos llantas a las 4:30 p. m. En el taller me informaron de que el auto estaría listo a las 5:30, dado que solo faltaba uno y el mío entraría de inmediato a la plataforma. Llegué a la hora exacta, pero dijeron que faltaban varios autos, y aunque una plataforma estaba libre, no era apta para el peso de mi vehículo. El taller contaba con dos empleados más, aparte del que me atendió. Reclamé, pero no sirvió de nada, y tuve la impresión de que, por ser mujer, me estaban ninguneando. ¿Será que la influencia devastadora del jaguar contra las mujeres permea hasta la cultura laboral de los empleados del PriceSmart? Los gerentes de llantas con los que me quejé me aseguraron que no, y me dieron las disculpas del caso. Sin embargo, me quedé pensando si la conducta irrespetuosa contra las mujeres del gabinete, las diputadas, la contralora y otras de la institucionalidad, así como la inacción oficial frente a la avalancha de feminicidios, podría estar influyendo a todo nivel. Llegué a PriceSmart a las 4:30 y salí a las 6:15 p. m. Poca eficiencia, ¿verdad?

