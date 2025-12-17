¡Cuidado, ticos! Ya no más

Estoy seguro de ser uno de los miles de costarricenses deseosos de ver la finalización del actual gobierno. De mi retina nunca se borrará la manifestación de Rodrigo Chaves pidiendo la destitución del fiscal general y de magistrados por el solo hecho de ser investigado.

Por fortuna, el presidente va de salida, pero cuidado con Laura Fernández, quien solo está siguiendo los pasos de “su señor” y ni siquiera participa en debates para evitar los cuestionamientos a este gobierno.

Reaccionemos yendo todos a las urnas, para evitar que con ella se extiendan, por cuatro años más, las ocurrencias que salen de Zapote.

Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos

Indignación

Soy historiadora jubilada y recuerdo cuando, en mis clases de Cívica, analizaba con mis alumnos la importancia de elegir diputados, votar por personas íntegras, amantes de la patria y de trayectoria incorruptible, que no se vendan ni se dejen sobornar, que busquen el bien común por encima de intereses personalistas.

Por eso me indigna, aunque no me sorprende, que la fracción evangélica de Fabricio Alvarado haya cerrado filas para salvar a Rodrigo Chaves del levantamiento de su inmunidad; aquí no cabe argumento, esto es una muestra de vasallaje, entrega, pleitesía –¿o pago de favores?– al oficialismo. Estamos claros que votar por candidatos a diputado de la bancada evangélica sería ayudar al oficialismo en su pretensión de lograr una gran cantidad de legisladores. ¡No!, por nuestra democracia y estabilidad social.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Razonemos el voto

Vivimos en una democracia y por eso tenemos 20 candidatos a la presidencia. Pero esto conducirá a una gran fragmentación a la hora de votar en las próximas elecciones y “una casa dividida no puede permanecer”, como dice Mateo en el capítulo 12, versículo 25.

Razonemos bien nuestro voto para que Costa Rica no se convierta en una autocracia. Votemos por que haya respeto, diálogo y autonomía de poderes e instituciones. Que se tiendan puentes y no murallas. Es la única forma de que nuestro país logre superar su retroceso en educación, seguridad, infraestructura vial y otros.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

San José más limpio

Por años, quienes vivimos y transitamos por San José hemos sido testigos de un problema persistente y preocupante: la suciedad de las calles.

Hoy, es justo y necesario reconocer un cambio evidente. La administración del alcalde Diego Miranda ha asumido con seriedad y compromiso una labor que durante mucho tiempo fue relegada. No se trata de acciones aisladas, sino de esfuerzos continuos y organizados, con políticas y reglas claras, que ya se reflejan en nuestro cantón.

Un ejemplo claro y reciente de esta gestión responsable fue la limpieza de los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana. Tras una masiva afluencia de personas en días pasados, la zona amaneció limpia, ordenada y en condiciones óptimas. Esto prueba que sí se pueden organizar eventos de gran magnitud sin que la ciudad pague el precio en deterioro ambiental y visual.

Reconocer los aciertos de quienes gobiernan también es un deber ciudadano.

Astrid Marenco Fernández, Pavas

¿Con qué moral?

Nuestra querida CCSS entrega un subsidio por pasajes a los pacientes de zona rural que tenemos que viajar a citas a la GAM, pero nunca me he sentido bien de cobrarlo porque conozco a otras personas que de verdad lo requieren y es demasiado lo que esta institución nos ha dado a mi persona y a mi familia como para cobrarlo.

Pero luego de conocer la deuda millonaria que tiene un candidato a diputado por el oficialismo, lo mismo que una expresidenta de esa institución que al parecer no ha devuelto los sobresueldos que recibió y que también es candidata a una curul por el chavismo, estoy pensando seriamente en cobrar ese subsidio, que al final de cuentas es un derecho. ¿Con qué moral pretenden estas personas llegar a la Asamblea Legislativa?

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

