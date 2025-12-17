Cartas

¡Cuidado, ticos! Ya no más

Por el futuro del país, necesitamos que en las próximas elecciones se reduzca lo más posible el abstencionismo

Por Redacción de La Nación

Estoy seguro de ser uno de los miles de costarricenses deseosos de ver la finalización del actual gobierno. De mi retina nunca se borrará la manifestación de Rodrigo Chaves pidiendo la destitución del fiscal general y de magistrados por el solo hecho de ser investigado.








