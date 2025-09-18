¿Cuánto falta para que a los pensionados nos hagan un aumento? ¡Ya son años!

Últimamente, he escuchado en la radio espacios pagados por Jupema, refiriéndose a la pensión de los educadores, quienes se quejan de que hace cinco años no reciben ni un aumento por costo de vida. Me pregunto qué pasará con los pensionados de otros gremios que estamos en la mismísima situación, esperando un milagro para que se nos pague algún aumento en nuestras pensiones, efectivamente “congeladas” hace 5 años. Pasamos los mismos inconvenientes al temer que pagar más caro todo, principalmente medicinas y citas médicas que no pueden ser en la CCSS porque nos morimos antes. Insto a los demás gremios del país a unirse a esta campaña de Jupema, pues quizá a los educadores sí los tomen en cuenta y, de rebote, al resto de pensionados.

La pensión no es un privilegio, es un pago que recibimos por el esfuerzo de años de trabajo en las diferentes instituciones del país.

Anabelle Araya García, San José

Alarma molesta

La Embajada de Brasil tiene una propiedad ubicada 500 metros al oeste de la Ucimed, en Sabana Sur, la cual en algún tiempo albergó la institución. Por estar sola dicha propiedad, los encargados le pusieron una alarma muy sensible, de esas que se activan con solo que una lagartija les pase por encima y luego pasan sonando muchos minutos. Vivimos al frente de esa propiedad y la alarma despierta a mis padres, que son adultos mayores, y a mí, que padezco del trastorno de espectro autista, lo cual me hace sensible a los ruidos.

Lo que me asombra de todo esto es la falta de espíritu de cooperación de los ticos: los dueños de la alarma me dan largas para no hacerle caso al “viejito cascarrabias” y vuelven a activar el aparato apenas yo doy media vuelta, la empresa de monitoreo me pide absurdamente los datos del dueño de la alarma (que jamás me dará) para que arreglen el problema, parece que la Policía costarricense está para proteger a los delincuentes y más bien intimidar a las víctimas, y en la Embajada de Brasil, no me contestan el teléfono.

¿Dónde está la democracia de la que nuestro país se jacta si se permite que los derechos de alguien estén por encima de los derechos de los demás?

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

Ampliación de la autopista Florencio del Castillo

Recibimos los cartagos con mucha ilusión y altísimas expectativas las noticias del refrendo por parte de la CGR del contrato para la construcción del nuevo hospital Max Peralta, y la de la adjudicación de la ampliación de la autopista Florencio del Castillo. Similar a las noticias de la Independencia, tardaron mucho en llegar, ¡pero llegaron!

Se menciona que la ampliación de la Florencio será desde el Monumento a las Garantías Sociales hasta la Lima, en vez del diseño original (desde plaza Víquez hasta la intersección de El Quijongo, en San Isidro de El Tejar). Preocupa la eliminación de estos dos tramos, al principio y al final de la autopista, pero sobremanera, preocupa la eliminación del último. El tránsito actual entre Carago Centro y San Isidro de El Tejar es muy denso a toda hora. Si a esto se le suma el tránsito que se generaría por el nuevo hospital, la situación sería caótica, en especial para el tránsito de urgencias hacia el hospital. Es vital mantener, dentro del proyecto de ampliación de la Florencio, el tramo final entre la Lima y San Isidro de El Tejar. Debemos los cartagos, con todas las fuerzas vivas del cantón, iniciar un movimiento ante el MOPT y el gobierno para lograr este objetivo. Seré el primero en apoyarlo.

Jorge Solano Jiménez, Cartago

