¿Cuánto falta para que a los pensionados nos hagan un aumento? ¡Ya son años!

Monto de las pensiones está congelado desde hace cinco años y debemos afrontar el costo de la vida con la misma cantidad de colones

Por Redacción de La Nación

Últimamente, he escuchado en la radio espacios pagados por Jupema, refiriéndose a la pensión de los educadores, quienes se quejan de que hace cinco años no reciben ni un aumento por costo de vida. Me pregunto qué pasará con los pensionados de otros gremios que estamos en la mismísima situación, esperando un milagro para que se nos pague algún aumento en nuestras pensiones, efectivamente “congeladas” hace 5 años. Pasamos los mismos inconvenientes al temer que pagar más caro todo, principalmente medicinas y citas médicas que no pueden ser en la CCSS porque nos morimos antes. Insto a los demás gremios del país a unirse a esta campaña de Jupema, pues quizá a los educadores sí los tomen en cuenta y, de rebote, al resto de pensionados.








