Cuando la inmunidad se convierte en silencio: la negativa del Congreso a levantarle el fuero a Rodrigo Chaves

Por Redacción de La Nación

La decisión de la Asamblea Legislativa de rechazar el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves no fue un simple trámite parlamentario ni una discusión estrictamente jurídica. Fue, ante todo, una señal política.








