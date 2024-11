Cuando la infraestructura tenía dueño y responsabilidad

Visto el reportaje de La Nación del 5 de noviembre, sobre el derrumbe en la vía férrea en el Fierro, que obstaculiza el paso del tren hacia Cartago, y los fallecidos en una curva antes de llegar a Cinchona, debo decir: “¡Ah, tiempos aquellos cuando la Northern tenía a su cargo la vía del tren San José-Limón y viceversa, cuando, como empresa privada, el servicio se restablecía no en meses como ahora, sino en días, porque tenían los medios!”. El Conavi se empecina en no poner vallas metálicas para impedir que los vehículos sin control caigan al guindo. ¿Cuántas muertes más habrá por ineptitud o irresponsabilidad del Conavi en la curva? ¡Ah, pero sí hay dinero para pólizas de funcionarios o para referéndums inútiles!

Germán Porras González, Curridabat

Pensiones e IVA

En relación con la idea del Dr. Walter Coto Molina, comentada por Fernando Zamora Castellanos, para financiar las pensiones con el IVA, me parece correcto aumentar entre un 2 % y un 3 % el IVA, por supuesto que no la canasta básica ni los servicios de salud, exclusivamente para fortalecer el IVM. Simultáneamente, que se apruebe el pago de la deuda del Estado a la CCSS a un plazo de unos 20 años, pero que, a partir del 2025, empiecen a transferir puntualmente lo que corresponde. De no hacerlo, la CCSS facturará la atención de cada empleado público, tal como se hace con la empresa privada. Además, convertir los aportes en un régimen de capitalización individual.

Francisco A. Quirós Quiñones, Pavas

Atención médica inadecuada

Siete años después de ser operado del corazón, trasladaron mi expediente al hospital de Heredia, provincia donde vivo, y ahí terminó mi derecho a los controles. Cuando logré una cita, por lástima o por un “especial favor”, no por un derecho, el cardiólogo me entregó las recetas para un medicamento, el cual debo ir a recoger mes a mes. Esta semana fui con la última receta, pregunté cuál sería el procedimiento y respondieron que en unos quince días lleve un papel con mis datos y el medicamento que necesito. Por otra parte, por referencia del Ebáis, me enviaron a Audiología, y varios años después me atendieron. De acuerdo con la especialista, perdí audición en ambos oídos, pero debo hacerme analizar por un otorrinolaringólogo, cita que tramité sin pérdida de tiempo, pero por tercera vez no hay disponibilidad y no tienen idea de cuánto tiempo tendré que esperar. Estoy seguro de que, si esto dependiera del Ebáis, mi problema estaría resuelto.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia

Respuesta de Claro

Con respecto a la carta de don Álvaro Rojas González, publicada el jueves 31 de octubre del 2024, titulada “Claro movió una antena y la señal se perdió“, nos comunicamos con él para ofrecerle una solución.

Seth Artavia Camacho, vocero de Claro Costa Rica

Medidas cautelares sin efecto

¿De qué sirven las órdenes de alejamiento para combatir la violencia intrafamiliar? ¿Cuántos las incumplen y matan a sus víctimas? Son medidas risibles para el delincuente. Hasta que no cambien, seguirán los feminicidios.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela

Caos en cercanías del Morera Soto

Volvió el caos debido al estacionamiento en las calles aledañas al Estadio Alejandro Morera Soto durante los partidos, como he denunciado en múltiples ocasiones. En el encuentro por la Copa Centroamericana, la avenida 5, entre calles 9 y 15, fue tierra de nadie o de los cuidacarros.

Al ser la única salida hacia el este, cuando se cierra el paso por el frente del estadio resulta esencial garantizar el tránsito de autobuses, ambulancias, camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia. El bloqueo constante no solo pone en riesgo la seguridad de todos, sino que también contamina el ambiente.

Es necesario que las autoridades tomen medidas permanentes para garantizar el libre tránsito, especialmente durante los actos masivos, como ocurre en San José en los alrededores del Estadio Nacional.

Randall García Chacón, San José

