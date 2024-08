Cuando el cliente paga por el desorden de la empresa

Es increíble que una empresa con tantos años de operar en Costa Rica ponga al cliente a hacer el trabajo que le corresponde. Pagué en efectivo la compra de comida por Uber Eats el domingo, y el repartidor se quedó con el dinero o no reportó el pago, cosa que pareciera que la empresa no investigó, ¿cómo no llevan un control? Lo primero siempre es culpar al cliente. Por esta situación, no puedo utilizar ni Uber Eats ni Uber para transporte, lo cual me parece un abuso. Exponer mi caso en la empresa ha sido un martirio porque la aplicación, a pesar de contar con el servicio de “ayuda”, no tiene la opción “otro”, donde el cliente pueda explicar el problema. Aparte de eso, tuve que solicitar la factura al restaurante para continuar con el trámite que supuestamente me permitirá utilizar de nuevo los servicios de la plataforma. Estamos a merced de estos servicios, ya que ningún restaurante cuenta con repartidores propios.



Eugenia Soto Suárez, San José

