El pasado 17 de marzo, se llegó a 200 homicidios en lo que va de este año, lo que nos da un trágico promedio diario de 2,5 asesinatos. Lamentablemente, estamos pasando de ser Costa Rica pura vida a Costa Rica pura muerte. Y nuestras autoridades… muy bien, gracias.

Arturo Chavarría Escalante, San Pedro de Montes de Oca

21 minutos de espera

Es sumamente molesta, cara y lamentable, la “atención” por teléfono en los bancos. En este caso, me refiero especialmente al BCR. Llamé para una simple consulta y tuve que colgar después de 21 minutos, ya que la mujer que atendió no pudo encontrar la forma de darme una respuesta. ¿Cómo es posible eso, si con los medios tecnológicos con que contamos hoy es cuestión de segundos para ver si se hizo o no un depósito en una cuenta?

Parece que los funcionarios de los bancos no se dan cuenta del tiempo y el dinero que nos hacen perder. Creo que la llamada que hice me costará más que el pequeño monto por el que estaba consultando.

Anabelle Araya García, San José

Cinco consejos al MEP

Al nuevo ministro de Educación, un mensaje para ayudarlo en la ardua y compleja tarea de remozar el sistema educativo costarricense. Me refiero concretamente al modelo o paradigma curricular. Lo primero es actualizar algo que tiene siglos de antigüedad (viejo paradigma educativo) para enfrentar el siglo XXI. Lo segundo, asentar dicho modelo en aprendizaje, y no como está ahora: en enseñanza. Tercero, hay que dilucidar, de una vez por todas, si lo que se hace es medir o evaluar aprendizajes. Cuarto, analizar si la evaluación y la capacitación a todo el sistema educativo son hechos fortuitos o permanentes. Quinto, considerar la incorporación de la neurociencia y la inteligencia artificial al nuevo modelo curricular.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Vergüenza ajena

Vergüenza ajena me dio ver la marcha de protesta promovida por el presidente de la República, supuestamente para pedir la destitución del fiscal general. Cualquier persona se puede sentir afectada y recurrir a los tribunales a buscar ayuda, pero el presidente está metiéndose en otros poderes de la República, haciendo campaña política, hablando mal de diputados, del Poder Judicial y de todo aquel que piense diferente. ¿Qué dirán en otros países de esto?

Pienso que personas allegadas a él y que fueron a la marcha podrían estar pasando insomnio porque saben que su jefe es un soberbio y populista, pero necesitan el trabajito. Traer a personas pagándoles el transporte y viáticos, ¿para qué? Y muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí.

Que el pueblo no permita que alguien con sed de poder pueda arrebatarnos el país. El karma y bumerán de la soberbia están en el aire y, en cualquier momento, antes de que salga del poder, le pueden caer.

Víctor Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

