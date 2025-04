Costa Rica es caro e inseguro

En los hoteles de lujo de las playas de Guanacaste, los precios, según reportes, rondan los $1.300 la noche y ni qué decir de lo que cobran por alimentación. Pero, ni aun así, estos locales se han preocupado por la seguridad del turista. Deberían ofrecer algo tan sencillo como seguridad privada que acompañe a sus clientes, en grupos, en los recorridos por senderos o la visita a las playas. De ahí la caída del turismo, pues, a nivel mundial, Costa Rica, aparte de caro, es inseguro. He oído comentarlo a parientes en Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia.

Fernando Cordero

BAC y tecnología

Siempre he considerado a BAC Credomatic uno de los mejores bancos privados del país y creo que la tecnología es para el bien de las personas. Sin embargo, es frustrante tener que comunicarse con un empleado de este banco si se opta por no ir de forma presencial.

Tienen canales como WhatsApp y un chatbot, pero han deshumanizado mucho la atención y es muy complicado hacer gestiones. Me pasó el 16 de abril, cuando el banco me rebajó dos veces, sin mi consentimiento, un ahorro objetivo y, lo peor, cuando me duplicó Sinpes que realicé ese día y la persona que recibió el dinero por Sinpe lamentablemente niega la duplicidad de la transferencia. La entidad no debería dejar la atención al cliente solo en “manos” tecnológicas.

Erick Gómez Torres, Hatillo 1

Datos delicados

Hace varios años, como pasatiempo, mantengo correspondencia con personas de otros países. Les mandaba con frecuencia alguna artesanía, como imanes, bufandas; en fin, cosas pequeñas. Ahora, para hacerlo, me solicitan sus números de teléfono, dirección electrónica, número de pasaporte. Me parece que es información delicada. Me indican que es requisito de aduana, pero es información muy personal. Ya me han dicho algunas amigas que mejor no les haga envíos. Sugiero volver al trato anterior, cuando bastaba con la dirección postal.

Mirtha Chacón Vincenzi, Alajuela

Trato ágil y amable

Hace pocos días, fui a consulta de Emergencias en la Clínica Solón Núñez por un problema de salud y, desde que llegué, tanto el personal de ventanilla como la enfermera y la doctora me atendieron muy bien. Recibí un trato especial, amable y con mucha dedicación y esfuerzo por darme pronta atención. Los felicito y ojalá los demás departamentos sigan el ejemplo de ellos; que Dios los bendiga.

Mario A. Romero Orozco, Hatillo

Pésimo y excelente

La razón de ser de los bancos son los ahorrantes. Si no hay clientes, no tendrían para qué existir. Por eso, los funcionarios deben agradecer que uno acuda a estas entidades. Mi hijo tuvo un altercado con un empleado del Banco Nacional de avenida 10 y debió retirarse sin hacer el trámite. Por el contrario, fue excelente el servicio y el trato que le dio el señor Gustavo Rojas, de la sucursal de Tres Ríos.

Rafael Ángel Aguilar S., La Unión

