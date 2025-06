Costa Rica, el país de los anzuelos clavados en peces vela para que Michael Jordan se divierta

Se envió dos veces denuncia a Senasa sobre un caso serio de crueldad y maltrato animal en barrio Cuba: un pastor alemán en espacio reducido, sin techo y sin caminatas diarias, por lo que ladra todo el día. Senasa no ha hecho la inspección. Se mandaron formularios y correos a la Contraloría de Servicios y a Bienestar Animal y no hay respuesta pronta. La página de Internet de Senasa está caída.

Esto es solo un ejemplo de los miles de casos de maltrato animal. Limón, por ejemplo, es un caso grave. Allí, Territorio de Zaguates trata, hasta donde puede, de rescatar perritos en condiciones deplorables.

Este no es el país que se pregona como “esencial” o “pura vida”; es el país del trato cruel e inhumano contra mascotas y fauna silvestre: anzuelos clavados en peces vela para que Michael Jordan se divierta; cabécares matando quetzales y lapas con rifles, etcétera. La gente no denuncia por miedo, pereza y conformismo: así es la idiosincrasia de este país.

Carmen María Rojas González, San Pedro de Montes de Oca

Disociación absoluta

Queridos Carlos(s): uno, Carlos a secas, en virtud de nuestra cercanía física e intelectual como colegas; el otro, don Carlos, a falta de la cercanía física pero sí de pensamiento. Este lunes, La Nación nos invitó a reflexionar sobre la situación política del país desde la perspectiva literaria, una vez más subversiva, gracias a ustedes.

No sé si estos dos aportes reflexivos son producto de una programación, intencionados, o solo de la casualidad a partir de su manifiesto amor por la literatura. No sé cómo calificarlos, si político-literarios o literario-políticos –diferencia que se las trae–, pero se mire como se mire, aportes indispensables ante el alucinante escenario que ha venido creando el gobierno por el que ahora Costa Rica llama la atención, no por lo que ha sido, sino por su galopante viaje hacia la disociación absoluta.

Muchas gracias, si bien a Barrie y a Cervantes, sobre todo a ustedes, por su fina interpretación propia de lo más noble de nuestra cultura.

Alejandrina Mata Segreda, Escazú

Algo huele mal

Hace unos días, Acueductos y Alcantarillados entregó para la venta un carro valorado en unos ¢30 millones en la ridícula suma de poco más de ¢9 millones, para adquirir uno nuevo de cerca de ¢50 millones. Yo le sugiero al sindicato averiguar quién será el próximo dueño registral de dicho vehículo porque algo no huele bien en este negocio.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Autonomía reproductiva

En nombre de la “autonomía reproductiva”, un nuevo informe de Naciones Unidas sobre población propone acceso al aborto y a anticonceptivos desde los 10 años.

Mientras tanto, el mundo afronta una crisis de envejecimiento: en 2050, 1 de cada 6 personas tendrá más de 65 años. Varios países ya registran menos de 1,5 hijos por mujer, muy por debajo de la llamada tasa de reemplazo. Japón, Corea del Sur e Italia están cerca del colapso demográfico.

El Fondo de Población no solo ignora esta realidad, sino que se opone a políticas que incentiven la natalidad, pese a que ese es el futuro de la humanidad. ¿Esto es “autonomía reproductiva” o una nueva forma de violencia contra la infancia y la familia? El futuro está en ayudar a las familias jóvenes con casa, trabajo y apoyo a la madre.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Así pierde clientes Kölbi

Soy suscriptor de Kölbi desde hace muchos años: Internet y televisión.

La semana pasada, en Coronado, estuvimos sin servicios de Internet, televisión y telefonía fija por al menos cinco horas. Escribí pidiendo una explicación... el silencio fue la respuesta.

Este lunes 16 de junio, de nuevo sin Internet y televisión. Intento comunicarme al 1193 y sale una grabación diciendo que ese canal afronta inconvenientes técnicos.

Así es como una empresa pierde clientes. Creo que rescindiré el contrato.

Víctor Hugo Murillo S., Coronado

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.