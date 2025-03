Cosevi y frustración

Desde el 27 de febrero pasado, envié una solicitud de prescripción a Cosevi, a estos tres correos: recepcion-prescripciones@csv.go.cr, impugsanjose@csv.go.cr y recepcion-impugnaciones@csv.go.cr

Se trata de infracciones que ya cumplieron siete años. Lo único que recibí fue un acuse de recibo automático. Ya pasó un mes y la deuda sigue apareciendo. He vuelto a escribir a todas esas direcciones de correo y no recibo respuesta alguna. Llamo a Cosevi San José, al teléfono 2010-4627, y nadie contesta.

¿Será que tengo que hacer una huelga de hambre o amarrarme a los portones de Cosevi para que me resuelvan el trámite de prescripción?

Supongo la jefatura de este departamento ignora la falta de interés del personal por hacer bien su trabajo. De otra manera, no entiendo cómo nadie ha puesto orden para que atiendan a los usuarios.

Oldemar Anchía Marín, Piedades de Santa Ana

Fallas de Liberty

Desde hace días, el servicio de cable televisión e Internet de Liberty ha tenido fallas gravísimas en la señal y no hay forma de reportar el pésimo servicio. Si no pueden darle al cliente una buena atención, les sugiero retirarse del mercado, pues están cobrando por algo que no funciona. Por dicha, hay más opciones.

José Miguel Quirós Cartín, Florida de Tibás

Lote en Desamparados

En el centro de Desamparados, 100 metros al sur de la antigua Fiscalía, se ubica un lote donde estaba el antiguo restaurante El Alcázar. Ahora, dicho terreno se utiliza para botar basura, escombros y otros. No hay acción por parte de la Municipalidad de Desamparados para limpiarlo ni cercarlo con el fin de salvar la vida de los animales que allí viven. Es urgente que tomen acción.

María N. Goldoni García, Desamparados

Sin rostro humano

Como estudiante de Enfermería en la Universidad Santa Lucía, me siento frustrado y engañado por una institución que prometió apoyarnos, pero que, en la práctica, nos ha dejado sin opciones para avanzar.

Desde hace casi dos años, mi carrera está detenida por la falta de campos clínicos en horarios accesibles para quienes trabajamos. A pesar de las reiteradas promesas de habilitar turnos los fines de semana, la universidad no ha cumplido. En cambio, exige prácticas en horarios inalcanzables sin ofrecer alternativas viables.

Más que falta de apoyo, esto refleja una falta de empatía. Nos han abandonado y tratado como a simples números, sin considerar nuestras realidades. Es decepcionante que una institución que debería impulsarnos sea, más bien, un obstáculo.

Exigimos que la universidad asuma su responsabilidad y nos brinde condiciones justas para concluir nuestra carrera sin poner en riesgo nuestro trabajo ni estabilidad. Merecemos respeto y soluciones, no promesas vacías.

Christian Villaplana Garita, González Víquez, San José

Dos meses de 1933

¿En cuántos días se puede destruir una democracia para convertirla en dictadura? 30 de enero de 1933: Hitler es nombrado canciller imperial en Alemania, el 1.° de febrero, el partido nazi no logra una coalición y se disuelve el parlamento; el 4 de febrero, un decreto de emergencia limita la libertad de prensa y el derecho a reunión. Para el 22 de febrero, las SS, SA y Cascos de Acero forman una fuerza policial auxiliar, y el 27 de febrero, el Reichstag (edificio del parlamento) arde y los nazis culpan a los comunistas; se restringen derechos básicos y se reprime a los opositores políticos. El 5 de marzo, el partido nazi (NSDAP) logra el 43% de los votos. Y el 8 de marzo, despojan al Partido Comunista de sus mandatos, lo que da mayoría a los nazis. Ese mismo mes se abren los primeros campos de concentración. El 24 de marzo, la ley habitante o ley del poder sienta las bases de la dictadura de Hitler: ya tiene abierto el camino para aprobar lo que quiera sin participación parlamentaria. Bastaron dos meses de 1933 para destruir una democracia y dar paso a una dictadura. En nuestro país vamos por el mismo camino, al desacreditar a los otros poderes, la prensa, fiscales, jueces y todo aquel que piense diferente o no esté alineado con las políticas del Ejecutivo.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

