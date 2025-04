Cosevi: Recuperar mis placas fue una lucha a muerte contra la burocracia

El trabajo es una bendición, pero lamentablemente muchas personas, especialmente algunos funcionarios públicos, en este caso del Cosevi, no lo ven así. Recientemente, en el centro de Alajuela, un funcionario de la Policía Municipal me retiró las placas (esta es otra historia de terror), por lo que tuve que someterme a la burocracia nacional. Cuando llego a la cita, 15 minutos antes, no había nadie; así que pregunté si me podían atender, pero me dijeron que debía esperar porque mi cita era a las 9:30 a. m. Pese a que cumplo con todos los requisitos, me informan de que no me pueden entregar las placas, porque un funcionario no subió el número de placa al sistema. Le insistí a la funcionaria en que tenía a mano todos los documentos solicitados para demostrar que el vehículo es de mi propiedad, pero, en una muestra de inoperancia y pereza extrema, me dijo: “Eso suele pasar, ellos se equivocan mucho. Y tienen muchas boletas. Quizá el jueves lo pueda hacer”. Después de insistir con múltiples gestiones, me llamaron para decirme que ya lo habían resuelto.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌